Францияда оқушылардың наразылығы жаппай тәртіпсіздікке ұласты
Est Républicain басылымының мәліметінше, Францияда жоғары сынып оқушылары жаппай наразылық акциясына шыққан. Олар бұған сыныптардың шамадан тыс толып кетуін, мұғалімдер мен мектептегі медицина қызметкерлерінің жетіспеушілігін себеп ретінде атаған. Оқушылардың басты талабы – білім алу жағдайын жақсарту.
Білім министрлігінің мәліметінше, 2026 жылғы 29 қыркүйек, сейсенбі күні ел бойынша кемінде 338 лицейде наразылық акциялары немесе тәртіп бұзу фактілері тіркелген. Акциялар барысында өрт қою және күш қолдану оқиғалары болған. Кейбір оқу орындарында сабақтар белгісіз мерзімге тоқтатылды.
Наразылық қозғалысы 2026 жылғы 17 қыркүйекте Кретей қаласындағы Сен-Экзюпери лицейінде басталған. Ол жерде оқушылар мұғалімдердің жетіспеушілігіне байланысты наразылық білдірген. Кейінгі күндері акциялар басқа қалаларға да таралған.
Le Parisien басылымының хабарлауынша, Францияның ұлттық білім министрі Эдуар Жеффре "ақтауға келмейтін зорлық-зомбылықты" айыптаған. Оның айтуынша, наразылықтар кезінде кемінде 10 оқу орнының қызметкері мен бірнеше оқушы зардап шеккен. Олардың арасында соққыға жығылған мұғалім және миномет құрылғысынан атылған оқтан зардап шеккен лицей директоры бар.
Алдын ала ақпарат бойынша, құқық қорғау органдары 50-ге жуық адамды ұстаған. Олардың 34-і қамауға алынған.