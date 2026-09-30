Бұрынғы тележүргізуші Уганда королі атанды
NDTV мәліметінше, таққа отырғызу рәсімі 2026 жылғы 29 қыркүйекте Уганданың Форт-Портал қаласында өтті. Эдвард Рукиди Ньябонго өмірінің басым бөлігін мемлекеттік Uganda Broadcasting Corporation компаниясында редактор әрі тележүргізуші болып жұмыс істеуге арнаған.
56 жастағы бұрынғы журналистің таққа отыруы мұрагерлік мәселесіне қатысты шиеленісті дау аясында өтті. Қайтыс болған король Ойоның анасы мен әпкесі бұған қарсылық білдірді. Олардың айтуынша, 34 жасында қатерлі ісіктен қайтыс болған Ойоның кішкентай ұлы бар және дәл сол бала тақтың мұрагері болуы керек.
Эдвард Рукиди Ньябонго негізгі үміткерлердің қатарында болмаған. Алайда корольдікте билік ететін Бабиито әулеті болжамды мұрагер туралы білмегенін және тақ мұрагерлігінің дәстүрлі тәртібін ұстанғанын мәлімдеді. Нәтижесінде Эдвард Рукиди Ньябонго лайықты ханзадалар арасынан таңдалған.
Торо – қазіргі Уганда аумағында болған шығыс африкалық ерте феодалдық мемлекеттердің бірі және елдегі бес дәстүрлі корольдіктің қатарына кіреді. Оның автономиялық мәртебесі Уганда Конституциясында бекітілген. Корольдердің ресми саяси билігі жоқ, алайда олар дәстүрлі мәдениеттің сақтаушысы ретінде өз халқына айтарлықтай ықпал етеді.
Ал Сербия президенті отставкаға кетті. Александр Вучич 2026 жылғы 25 қазанда өтетін сайлауда премьер-министр лауазымына кандидат ретінде қатысады.