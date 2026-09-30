#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
439.37
498.6
5.22
Әлем

Бұрынғы тележүргізуші Уганда королі атанды

Тележүргізші президет болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 16:00 Сурет: pexels
Эдвард Рукиди Ньябонго Угандадағы Торо корольдігінің билеушісі атанды. Ол 34 жасында қайтыс болған Тороның бұрынғы королі Ойо Ньимба Кабамба Игура Рукиди IV-нің орнына таққа отырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

NDTV мәліметінше, таққа отырғызу рәсімі 2026 жылғы 29 қыркүйекте Уганданың Форт-Портал қаласында өтті. Эдвард Рукиди Ньябонго өмірінің басым бөлігін мемлекеттік Uganda Broadcasting Corporation компаниясында редактор әрі тележүргізуші болып жұмыс істеуге арнаған.

56 жастағы бұрынғы журналистің таққа отыруы мұрагерлік мәселесіне қатысты шиеленісті дау аясында өтті. Қайтыс болған король Ойоның анасы мен әпкесі бұған қарсылық білдірді. Олардың айтуынша, 34 жасында қатерлі ісіктен қайтыс болған Ойоның кішкентай ұлы бар және дәл сол бала тақтың мұрагері болуы керек.

Эдвард Рукиди Ньябонго негізгі үміткерлердің қатарында болмаған. Алайда корольдікте билік ететін Бабиито әулеті болжамды мұрагер туралы білмегенін және тақ мұрагерлігінің дәстүрлі тәртібін ұстанғанын мәлімдеді. Нәтижесінде Эдвард Рукиди Ньябонго лайықты ханзадалар арасынан таңдалған.

Торо – қазіргі Уганда аумағында болған шығыс африкалық ерте феодалдық мемлекеттердің бірі және елдегі бес дәстүрлі корольдіктің қатарына кіреді. Оның автономиялық мәртебесі Уганда Конституциясында бекітілген. Корольдердің ресми саяси билігі жоқ, алайда олар дәстүрлі мәдениеттің сақтаушысы ретінде өз халқына айтарлықтай ықпал етеді.

Ал Сербия президенті отставкаға кетті. Александр Вучич 2026 жылғы 25 қазанда өтетін сайлауда премьер-министр лауазымына кандидат ретінде қатысады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Әбиба Әбужақынова дзюдодан Азия ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері атанды
17:29, Бүгін
Әбиба Әбужақынова дзюдодан Азия ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері атанды
Владимир Рерих
12:04, 21 қаңтар 2024
Тележүргізуші Владимир Рерих өмірден өтті
Иордания Королі Өзбекстанға барды
22:06, 25 тамыз 2025
Иордания Королі Өзбекстанға барды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: Андрей Ударцев, пресс-служба ФТК
19:10, Бүгін
Куламбаева и Жукаев уступили китайским теннисистам на Азиаде-2026
Фото: ATP
18:39, Бүгін
Янник Синнер планирует сыграть на "Мастерсе" в Шанхае
Сборная Узбекистана U-23 вышла в финал Азиатских игр по футболу
18:23, Бүгін
Сборная Узбекистана (U23) не смогла пробиться в финал футбольного турнира Азиады-2026
Пэдди Пимблетт перед выходом в клетку
17:44, Бүгін
"Я вырублю его": Пимблетт уверен в победе над Царукяном
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: