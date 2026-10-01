Қарулы ер адам танымал спортшыны жаңылысып атып өлтірді
Need To Know басылымының жазуынша, қайғылы оқиға Бразилияның ірі қаласындағы барлардың бірінде болған. Қарулы ер адам спортшыға жақындап келіп, жақын жерден бірнеше рет оқ атқан. Кейін аспанға бір рет оқ атып, оқиға орнынан қашып кеткен.
Куәгерлердің айтуынша, шабуыл жасаған адам ұлын ренжіткен ер адамды іздеген.
"Оған іздеуде жүрген ер адамның жасыл түсті футболка кигені айтылған. Кристиано Фигейра да сол кеште жасыл түсті футболка киген", – делінген хабарламада.
Спортшы кемінде үш рет оқ жарақатын алған. Достары зардап шеккен азаматты жедел түрде жақын маңдағы ауруханаға жеткізгенімен, дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады. Ер адам алған жарақаттарынан көз жұмды. Оның артында жеті жасар қызы қалды.
Жергілікті полиция күдіктіні белсенді түрде іздестіріп жатыр. Алайда әзірше ешкім қамауға алынған жоқ.
Қаза тапқан спортшы әлеуметтік жобада жаттықтырушы болып, адамдардың өмірін өзгертуге көмектескен. Оның жұбайы, спортшы Беатрис Гомес күйеуін өзінің ең жақын досы әрі тамаша әке деп атап, оның құрметіне чемпион болуға уәде берді.
Марқұмның ағасы Витор қылмыскерді жауапқа тартып, оған ең жоғары жаза тағайындауды талап етті.