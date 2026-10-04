Баспана дағдарысы: Испанияда халық толқып жатыр
Euronews мәліметінше, мұндай жаппай шерулерге, негізгінен, сенбіде, 2026 жылғы 3 қазанда Испания парламентінің жалға алушыларды қорғап, жылжымайтын мүлік бағасы өсімін тежеуге бағытталған үкіметтік заң жобаларын қабылдамай тастауы түрткі болған.
Қоғамның ең соңғы төзімі Мадридте пәтерінде шамамен 70 жыл тұрып жатқан 87 жастағы Марикармен Абаскальды мәжбүрлеп далаға шығарып тастағанда шытынаған. Инвестициялық компания үйді сатып алып, оның жалға беру ақысын 275%-ға дейін көтеруге тырысқан. Наразылықтар аясында компания әйелді пәтеріне қайта кіргізуге келісті, бірақ қоғамның ашу-ызасы бұл кезде саяси дағдарысқа ұласып кеткен еді.
Шерулерді Жалға алушылар одағы ұйымдастыруда. Демонстранттар соңғы 10 жылға дерлік екі есеге өскен жалдау құнын түбегейлі төмендетуді, инвестициялық қорлардың тұрғын үй сатып алуына толықтай тыйым салуды және мәжбүрлеп көшіруді тоқтатуды талап етіп отыр.
Парламентте тұрғын үй декреттерінің қабылданбай қалуы Педро Санчестің коалициялық үкіметіне қатер төндірді, соның салдарынан елде мерзімінен бұрын сайлау өткізу мүмкіндігі белсенді түрде талқыланып жатыр.