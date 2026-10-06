Анасының есірткіге тәуелділігінен тоғыз күндік сәби қайтыс болды
The Sun басылымының мәліметінше, қайғылы оқиға Корнуоллдағы Hotel Victoria қонақүйінде болған. Шақырту бойынша жедел қызметтер келгенімен, дәрігерлер сағат 11:00-де баланың қайтыс болғанын ғана анықтаған. Сәбиді ес-түссіз күйде, бетіндегі қан іздерімен әжесі тауып алған. Сол кезде баланың ата-анасы бөлмеде дүрбелеңмен айғайлап жүрген.
30 жастағы Рошель Томас пен 29 жастағы Эндрю Мондер балаға немқұрайлы қарағандарын мойындады.
"Труро корольдік сотындағы отырыста ата-ананың екеуі де есірткіге тәуелді болғаны анықталды. Томас жүктілік кезінде де, босанғаннан кейін де кокаин қолданған, ал Мондер кешкі уақытта үнемі тыйым салынған заттарды қабылдаған", – делінген хабарламада.
Сот-медициналық сараптама сәбидің қанынан кокаин анықтады. Прокурор Джосс Тайсхерст есірткі заттың қыздың ағзасына емшек сүті арқылы түсуі мүмкін екенін мәлімдеді. Сонымен қатар ата-ананың киімі мен саусақтарынан, сондай-ақ төсек жанындағы тумбада тұрған кеседен кокаин іздері табылған.
Қорғау тарапы болған жағдайды "кездейсоқ қайғылы жағдай" деп атады. Сондай-ақ ерлі-зайыптылар туыстарына көшуді жоспарлағанын және мамандардан көмек іздегенін айтты.
Судья Саймон Карр ата-ананы үш жыл сынақ мерзімімен екі жарым жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Ол ерлі-зайыптылар өздерінің тәуелділігін баланың қауіпсіздігінен жоғары қойғанын айтты. Қосымша шара ретінде ата-ананы оңалту курсынан өтуге міндеттеді.