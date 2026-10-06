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Әлем

Анасының есірткіге тәуелділігінен тоғыз күндік сәби қайтыс болды

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 10:10 Фото: pexels
Ұлыбританияның Ньюквей қаласында тоғыз күндік қыз бала анасының емшек сүті арқылы кокаиннің көп мөлшерін қабылдағаннан кейін қонақүйде қайтыс болды. Ал сәбидің ата-анасы түрме жазасынан құтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Sun басылымының мәліметінше, қайғылы оқиға Корнуоллдағы Hotel Victoria қонақүйінде болған. Шақырту бойынша жедел қызметтер келгенімен, дәрігерлер сағат 11:00-де баланың қайтыс болғанын ғана анықтаған. Сәбиді ес-түссіз күйде, бетіндегі қан іздерімен әжесі тауып алған. Сол кезде баланың ата-анасы бөлмеде дүрбелеңмен айғайлап жүрген.

30 жастағы Рошель Томас пен 29 жастағы Эндрю Мондер балаға немқұрайлы қарағандарын мойындады.

"Труро корольдік сотындағы отырыста ата-ананың екеуі де есірткіге тәуелді болғаны анықталды. Томас жүктілік кезінде де, босанғаннан кейін де кокаин қолданған, ал Мондер кешкі уақытта үнемі тыйым салынған заттарды қабылдаған", – делінген хабарламада.

Сот-медициналық сараптама сәбидің қанынан кокаин анықтады. Прокурор Джосс Тайсхерст есірткі заттың қыздың ағзасына емшек сүті арқылы түсуі мүмкін екенін мәлімдеді. Сонымен қатар ата-ананың киімі мен саусақтарынан, сондай-ақ төсек жанындағы тумбада тұрған кеседен кокаин іздері табылған.

Қорғау тарапы болған жағдайды "кездейсоқ қайғылы жағдай" деп атады. Сондай-ақ ерлі-зайыптылар туыстарына көшуді жоспарлағанын және мамандардан көмек іздегенін айтты.

Судья Саймон Карр ата-ананы үш жыл сынақ мерзімімен екі жарым жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Ол ерлі-зайыптылар өздерінің тәуелділігін баланың қауіпсіздігінен жоғары қойғанын айтты. Қосымша шара ретінде ата-ананы оңалту курсынан өтуге міндеттеді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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