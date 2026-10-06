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Әлем

Түркия полицейлері ара ұясының ішінен есірткі тапты

Түрік полицейлері тірі аралар тұрған ұялардың арасынан есірткі тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 11:22 Сурет: Х/Türk Polis Teşkilatı
Түркияда полицейлер тірі аралар тұрған ұялардың арасына жасырылған 91,1 кг есірткі тиелген жүк көлігін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Tokat Haber басылымының жазуынша, Хаккяри провинциясында полицейлер есірткі саудасы мен тасымалына күдікті адамдарды бір айға жуық уақыт бойы бақылауда ұстаған.

Нәтижесінде құқық қорғау органдары күдікті жүк көлігін анықтап, оны тоқтатқан. Мұқият тінту кезінде тірі аралар орналасқан ұялардың арасынан, бал ұяшықтарының арасына жасырылған есірткі табылды. Барлығы 91,1 кг есірткі тәркіленді. Үш күдікті ұсталды.

Түркияның құқық қорғау органдарының мәліметінше, есірткі саудасымен айналысатындар тыйым салынған заттарды жасыру және тасымалдау үшін түрлі тәсілдерді қолданады. Алайда полицияның жұмысының арқасында мұндай әдістер анықталып келеді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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