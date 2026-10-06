Түркия полицейлері ара ұясының ішінен есірткі тапты
Tokat Haber басылымының жазуынша, Хаккяри провинциясында полицейлер есірткі саудасы мен тасымалына күдікті адамдарды бір айға жуық уақыт бойы бақылауда ұстаған.
Нәтижесінде құқық қорғау органдары күдікті жүк көлігін анықтап, оны тоқтатқан. Мұқият тінту кезінде тірі аралар орналасқан ұялардың арасынан, бал ұяшықтарының арасына жасырылған есірткі табылды. Барлығы 91,1 кг есірткі тәркіленді. Үш күдікті ұсталды.
Toplumumuzun sağlığına ve gençlerimizin geleceğine kast eden zehir tacirlerine fırsat vermiyoruz, vermeyeceğiz🇹🇷 Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan şüpheli bir tırda yapılan aramada; uyuşturucu tacirlerinin kamuflaj olarak kullandığı CANLI ARI KOVANLARI ve PETEKLERİN arasına gizlenmiş vaziyette; -85,9 Kg Skunk -5,2 Kg Toz Esrar olmak üzere toplam 91,1 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadelemizi, zehir tacirlerinin her türlü yöntemini boşa çıkaran titiz takip ve kararlı operasyonlarla amansızca sürdürüyoruz. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 4, 2026
Түркияның құқық қорғау органдарының мәліметінше, есірткі саудасымен айналысатындар тыйым салынған заттарды жасыру және тасымалдау үшін түрлі тәсілдерді қолданады. Алайда полицияның жұмысының арқасында мұндай әдістер анықталып келеді.