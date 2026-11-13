Көлік нөмірін таспамен өзгерткен жүргізуші бір жылға жүргізуші куәлігінен айырылды
Фото: unsplash
Көкшетау – Астана тасжолында полицейлер Scania жүк көлігін тоқтатып, жүргізушінің мемлекеттік тіркеу нөмірін өзгерткенін анықтады. Ол нөмірді оқуды қиындату үшін кейбір әріптер мен сандардың үстіне оқшаулағыш таспа жапсырған, деп хабарлайды Zakon.kz.
ІІМ баспасөз қызметінің 2026 жылғы 13 қарашада хабарлауынша, көлікті басқарған 54 жастағы шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Сот оны бір тәулікке әкімшілік қамаққа алу және бір жылға көлік құралдарын басқару құқығынан айыру туралы шешім шығарды.
Полиция мемлекеттік тіркеу нөмірін қасақана жасыру немесе өзгерту заң бойынша жауапкершілікке әкелетінін ескертті.
Бұған дейін Алматыда кептелісті айналып өтпек болып, жол ережесін бұзған жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылғанын жазған едік.
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