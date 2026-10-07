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Әлем

22 жастағы сұлулық ханшайымы найзағай түсіп, қайтыс болды

22 жастағы сұлулық ханшайымы найзағай түсіп, қайтыс болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 13:47 Сурет: Instagram/sindicatoruraldealmas
Бразилиялық 22 жастағы сұлулық ханшайымы Ана Беатрис Араужу Феррейра жиенінің шашын тарап отырған кезде бақшада найзағай түсіп, қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының мәліметінше, найзағай соққан қыз ауруханада көз жұмған.

Оқиға Бразилияның Токантинс штатындағы Алмас қаласында анасының үйінің артқы ауласындағы бақшада болған. Оның әпкесі Лана Летисияның айтуынша, бақта бірнеше ағаш және қолжуғышы бар шағын алаң болған.

Сұлулық ханшайымы бес жастағы ұлын шомылдырып, оны үйге жіберген. Осыдан кейін жиенінің шашын тарай бастаған. Сол сәтте оған найзағай түскен.

Туыстарының айтуынша, қайғылы оқиға бір сәтте болған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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