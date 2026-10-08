АҚШ әуежайында екі ұшақ соқтығысты
Сурет: pexels
АҚШ пен Канаданың әуе компанияларына тиесілі екі ұшақ Лос-Анджелес халықаралық әуежайында жолаққа қарай қозғалып бара жатқан кезде соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Los Angeles Times мәліметінше, 2026 жылғы 6 қазанда Delta Air Lines ұшағы ұшу жолағына қарай қозғалып бара жатқан. Сол кезде оның сол қанаты Air Canada ұшағының көлденең тұрақтандырғышына тиіп кеткен. Канадалық Boeing 777 ұшағын бұл уақытта тұрақ орнынан отырғызу қақпасына қарай сүйреп бара жатқан.
"Біз қону қақпасына қарай қозғалып бара жатқанда терезеге қарап отырдым. Сол кезде Delta A350 ұшағы тұрақта тұрған Air Canada ұшағына соғылып кетті. Тұрақта тұрған ұшаққа. Мұны қанша қайталасам да аздық етеді", – деді жолаушылардың бірі.
Жолаушылар мен экипаж мүшелері арасында зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.
АҚШ Федералдық азаматтық авиация басқармасы (FAA) оқиғаға қатысты тергеу бастады.
Бұған дейін Израиль Flydubai ұшағы бортында болған оқиғаға қатысты алдын ала тергеу жүргізген болатын. 2026 жылғы 30 қыркүйекте ұшақ басып алынғаны туралы сигнал беріп, кейін радардан жоғалып кеткен.
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