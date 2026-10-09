Филиппинде жанартау туристердің көз алдында атқылады
Manila Bulletin басылымының Филиппиннің вулканология және сейсмология институтына сілтеме жасап хабарлауынша, мамандар Тааль көлінің оңтүстік-батыс жағалауындағы бірнеше елді мекен мен оған жақын аудандарға жұқа күл қабаты түсуі мүмкін екенін ескерткен.
Атқылауға дейін 82 минут бойы жанартаулық дүмпулер тіркелген. Қауіптілік деңгейі төмен белсенділікке сәйкес келетін 1-деңгейде сақталып отыр.
Басылымның мәліметінше, тұрғындарға Тааль жанартауы орналасқан аралға, әсіресе негізгі кратер мен Даанг-Кастила жарығы маңына баруға тыйым салынған. Сондай-ақ Тааль көлінде қайықтардың жүруіне және жанартауға жақын маңда ұшақтардың ұшуына шектеу қойылған.
EXPLOSIÓN FREATOMAGMÁTICA DEL VOLCÁN TAAL EN FILIPINAS 🌋🇵🇭 Hoy 8 de octubre el Volcán Taal, registró una explosión freatomagmática de corta duración en Filipinas. Imágenes tomadas desde el Brgy. Banyaga, municipio de Agoncillo, provincia de Batangas, al sur de la isla de Luzón. Vía @News5PH— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 8, 2026
Институт мамандары бу мен газ жарылыстары, жанартаулық жер сілкіністері, күлдің түсуі және қауіпті жанартаулық газдардың бөлінуі мүмкін екенін еске салды.
Бұған дейін Баку маңында балшық жанартауы кенеттен атқылап, аспанға от бағаны көтерілгені хабарланған еді.