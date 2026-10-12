#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Әлем

Әкесін қыздарының көзінше аяусыз өлтірген

Әкесін қыздарының көзінше аяусыз өлтірген , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 10:33 Сурет: pexels
Перуде жалдамалы кісі өлтіруші 48 жастағы мототакси жүргізушісін өз қыздарының көзінше атып өлтірді. Қанды оқиға жергілікті қылмыстық топтардың қоқан-лоқы көрсетіп, ақша бопсалауына байланысты болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Infobae басылымының жазуынша, қайғылы оқиға Сан-Хуан-де-Луриганчо ауданында болған. Қаза тапқан Леонсио Париона Варгас қыздарының бірін түсіріп кету үшін мототаксиімен тоқтаған кезде оған белгісіз адам жақындаған.

Шабуыл жасаған адам ер адамды көздеп бірнеше рет оқ атып, жаяу қашып кеткен. Полиция оқиға орнынан сегіз оқтың гильзасын тапты.

"Оқиғаның куәгерлері мен көршілері жүргізушіге көмектесуге тырысып, оны жақын маңдағы ауруханаға жеткізген. Алайда көптеген оқ жарақатынан ер адам қайтыс болды. Марқұмның артында әйелі мен балалары қалды. Оның көлік қауымдастығындағы әріптестері бандиттердің кек алуынан қорқып, жұмысқа шығуға және куәлік беруге жүрексініп отыр", – делінген басылым жарияланымында.

Жергілікті тұрғындардың айтуынша, қылмыстық топтар аудан жүргізушілерінен ғана емес, шағын саудагерлерден де ақша бопсалайды. Сонымен қатар қылмыскерлер адамдарға үйлері мен көшелерге бейнебақылау камераларын орнатуға қоқан-лоқы көрсету арқылы тыйым салады.

Қазіргі уақытта Перудің Қылмыстық тергеу департаменті адам өлтіру және ақша бопсалау фактілері бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Аудан тұрғындары мен марқұмның отбасы биліктен шұғыл шара қолданып, оларды қылмыстық топтардың озбырлығынан қорғауды талап етуде.

Бұған дейін Үндістанның Мерат қаласында бір әйел сүйіктісімен және оның досымен бірге күйеуін өлтіріп, қылмысты жүрек талмасы ретінде көрсетпек болғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
09:56, 22 қыркүйек 2026
21 жастағы блогер қызды үйінен сүйреп шығарып, көшеде аяусыз өлтірген
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
13:19, 24 маусым 2026
СҚО-да 22 жастағы жігіт әкесін соққыға жығып, видеосын әлеуметтік желіге жариялаған
ит
22:15, 11 наурыз 2024
ШҚО тұрғыны балалардың көзінше итке бірнеше рет оқ жаудырған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Бүгін
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Бүгін
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Бүгін
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
13:40, Бүгін
Михаил Кравец из "Барыса" сохранил своё предыдущее место в рейтинге тренеров КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: