#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Әлем

Непалда тағы су тасқыны болды: тұрғындар эвакуацияланып жатыр

Непалда су тасқыны болды , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 11:26 Сурет: pexels
Непалдың астанасы Катмандудан батысқа қарай шамамен 100 шақырым жерде орналасқан Горкха ауданында құрғақ опырылу салдарынан су тасқыны болды. Опырылған топырақ Буди-Гандаки өзенінің арнасын бөгеп тастаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Непал Қытаймен шекаралас аумақта болған жойқын су тасқынынан кейін әлі де қалпына келу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Табиғи апат салдарынан 1 400-ден астам адам қаза тауып, мыңдаған адам із-түзсіз жоғалған болатын.

Алайда Sky News басылымының жазуынша, 2026 жылғы 11 қазанда елдің орталық бөлігінде өзен бойындағы үйлерді тағы бір кенеттен болған су тасқыны қиратты. Тұрғындар тікұшақпен қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр.

Буди-Гандаки өзені төменгі ағысында Тришули өзеніне құяды. Ал тамыз айында осы өзеннің тағы бір саласы маңында мұздықтың опырылуы салдарынан жойқын су тасқыны болған.

Горкха ауданының әкімшілік басшысы Дхармендра Кумар Мишраның мәлімдеуінше, шамамен он шақты үй мен екі аспалы көпірді су шайып кеткен. Сонымен қатар су электр станциясының құрылысшылары орналасқан лагерь де зақымданған.

"Өзеннің төменгі ағысы бойында орналасқан ауылдардың тұрғындарынан қауіпсіз жерге көшіп, өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуді сұрадық", – деді ол.

Табиғи апаттардың салдарын жою жөніндегі ұлттық қызметтер өзен бойында орналасқан Горкха, Танахун, Читван, Шығыс Навалпараси және Батыс Навалпараси аудандарының тұрғындарын су тасқыны қаупі туралы ескертті.

Бұған дейінгі су тасқынынан кейін Непал мен Тибетте Қазақстанның үш азаматы із-түзсіз жоғалғандар қатарында болған. Олардың екеуі Непалда, ал біреуі Тибетте жүрген.

Қазақстандықтардың біреуімен байланыс орнату мүмкін болды. Оның табиғи апат болған аймаққа сапарын тоқтатқаны анықталды. Қазіргі уақытта ол Қазақстанда. Ал қалған екі отандасымыздың қайда екені әзірге белгісіз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Дунай өзенінің суы тартылып, Румыния билігі шұғыл шаралар қабылдап жатыр
12:04, Бүгін
Дунай өзенінің суы тартылып, Румыния билігі шұғыл шаралар қабылдап жатыр
Непалда көлдің жарылуы жаңа су тасқынына әкелуі мүмкін
14:10, 28 тамыз 2026
Непалда көлдің жарылуы жаңа су тасқынына әкелуі мүмкін
Эвакуациялау жұмысы, Атырау облысы, Құлсары қаласы
20:14, 05 сәуір 2024
Құлсарыны су басты. Мыңдаған адам эвакуацияланып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Бүгін
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Бүгін
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Бүгін
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
13:40, Бүгін
Михаил Кравец из "Барыса" сохранил своё предыдущее место в рейтинге тренеров КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: