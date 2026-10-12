Непалда тағы су тасқыны болды: тұрғындар эвакуацияланып жатыр
Непал Қытаймен шекаралас аумақта болған жойқын су тасқынынан кейін әлі де қалпына келу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Табиғи апат салдарынан 1 400-ден астам адам қаза тауып, мыңдаған адам із-түзсіз жоғалған болатын.
Алайда Sky News басылымының жазуынша, 2026 жылғы 11 қазанда елдің орталық бөлігінде өзен бойындағы үйлерді тағы бір кенеттен болған су тасқыны қиратты. Тұрғындар тікұшақпен қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр.
Буди-Гандаки өзені төменгі ағысында Тришули өзеніне құяды. Ал тамыз айында осы өзеннің тағы бір саласы маңында мұздықтың опырылуы салдарынан жойқын су тасқыны болған.
Горкха ауданының әкімшілік басшысы Дхармендра Кумар Мишраның мәлімдеуінше, шамамен он шақты үй мен екі аспалы көпірді су шайып кеткен. Сонымен қатар су электр станциясының құрылысшылары орналасқан лагерь де зақымданған.
"Өзеннің төменгі ағысы бойында орналасқан ауылдардың тұрғындарынан қауіпсіз жерге көшіп, өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуді сұрадық", – деді ол.
Табиғи апаттардың салдарын жою жөніндегі ұлттық қызметтер өзен бойында орналасқан Горкха, Танахун, Читван, Шығыс Навалпараси және Батыс Навалпараси аудандарының тұрғындарын су тасқыны қаупі туралы ескертті.
Бұған дейінгі су тасқынынан кейін Непал мен Тибетте Қазақстанның үш азаматы із-түзсіз жоғалғандар қатарында болған. Олардың екеуі Непалда, ал біреуі Тибетте жүрген.
Қазақстандықтардың біреуімен байланыс орнату мүмкін болды. Оның табиғи апат болған аймаққа сапарын тоқтатқаны анықталды. Қазіргі уақытта ол Қазақстанда. Ал қалған екі отандасымыздың қайда екені әзірге белгісіз.