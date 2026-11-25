Қостанайдағы екі су қоймасында су тасқыны туралы ерте хабарлау жүйесі енгізілуде
Бұл туралы 2026 жылғы 25 қарашада ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Су ресурстарының ақпараттық-талдау орталығы" КЕАҚ Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы Даму бағдарламасымен (БҰҰДБ) бірлесіп, "Қазақстандағы бөгеттерді кешенді басқару арқылы су тасқынына қарсы күрес шараларын жетілдіру" пилоттық жобасын жүзеге асырып жатыр, деп хабарлады министрлік.
Жұмыстар Қостанай облысындағы Жоғарғы Тобыл және Қаратомар су қоймаларында жүргізілуде.
Жоба Қазақстанның су бөгеттерінде ерте хабарлау жүйесін (EWS) енгізу, алынған деректерді Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесіне біріктіру және гидротехникалық құрылыстар туралы заманауи деректер базасын қалыптастыру арқылы су тасқыны мен су басу қаупіне төзімділікті арттыруға бағытталған.
Жобаны 2027 жылы аяқтау жоспарланған. Қазіргі уақытта гидрологиялық модельдеу нәтижелері әзірленіп жатыр. Барлық жұмыс бекітілген жоспарға сәйкес жүргізілуде.
"Су ресурстарының ақпараттық-талдау орталығы" КЕАҚ басқарма төрағасы Қайратғали Хайрулланың айтуынша, жүйені енгізу су тасқыны кезеңінде қауіп-қатерді азайту үшін Қазақстандағы су шаруашылығы нысандарын кешенді басқаруға мүмкіндік береді.
Еске салайық, 2026 жылғы 2 қарашада Қазақстанның Су ресурстары және ирригация министрлігі елдегі құрылысы ұзаққа созылған су нысандарын пайдалануға беру мерзімі туралы мәлімдеген болатын.