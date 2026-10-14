АҚШ-та 42 жастағы ер адам аттракционнан құлап қаза тапты
PBS басылымының мәліметінше, ер адам жоғары жылдамдықпен қозғалып келе жатқан аттракционнан шамамен 60 метр биіктіктен құлап кеткен. Оқиға 2026 жылғы 12 қазанда болған. Қаза тапқан адамның есімі – Хасан Джихад Ибн Карием. Ол ақпараттық технологиялар саласының сарапшысы болған.
Расталмаған мәліметтерге сәйкес, ер адам саябаққа отбасымен бірге барған. Куәгерлердің айтуынша, оқиға әп-сәтте болған. Олар ер адамның сырғанақтан ұшып шығып, аттракцион құрылымына бірнеше рет соғылғанын көрген. Ол оқиға орнында көз жұмған.
Six Flags компаниясы ел бойынша осындай тоғыз аттракционның жұмысын уақытша тоқтатты.
Қазір полиция оқиғаның мән-жайын анықтап, тергеу жүргізіп жатыр.
Саябаққа келушілердің айтуынша, ең биік сырғанақта адамның аяқтары мен белін бекітетін арнайы көлденең тіреулер бар, алайда қосымша қауіпсіздік белдіктері қарастырылмаған.
42-year-old Hassan Kariem, an Atlanta teacher, has been identified as the victim who fell to his death from a rollercoaster at Six Flags. Kariem was riding the Goliath rollercoaster with his son when he was flung from his seat. Kariem's wife and daughter reportedly watched from the ground. According to a witness, Kariem somehow came out of his seat and was hit by the rollercoaster multiple times before he plunged to the roof of a haunted house. "He hit a girl two rows in front of us on the Goliath ride right where the pictures are taken. His blood splattered over everybody, and his body fell behind one of the haunted attractions," said one woman on the ride. "You can see images of the person out of the seat. You can see him on the girl on her row," a rider said while speaking about the souvenir pictures. Goliath reaches top speeds of 70 mph and is Georgia's tallest rollercoaster. Six Flags has since shut down nine "gigacoasters" like Goliath throughout the country.— Collin Rugg (@CollinRugg) October 13, 2026
Бұған дейін Гватемалада 15 жастағы қыздың әкесі оны қайтыс болды деп ойлағаннан кейін сегіз сағат өткен соң, жерлеу рәсімі кезінде есін жиғаны хабарланған еді.