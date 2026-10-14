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Әлем

АҚШ-та 42 жастағы ер адам аттракционнан құлап қаза тапты

АҚШ-та 42 жастағы ер адам аттракционнан құлап қаза тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 11:03 Сурет: pexels
АҚШ-тағы Six Flags Over Georgia ойын-сауық саябағында америкалық сырғанақта (роллер-костер) сырғанап жүрген 42 жастағы ер адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

PBS басылымының мәліметінше, ер адам жоғары жылдамдықпен қозғалып келе жатқан аттракционнан шамамен 60 метр биіктіктен құлап кеткен. Оқиға 2026 жылғы 12 қазанда болған. Қаза тапқан адамның есімі – Хасан Джихад Ибн Карием. Ол ақпараттық технологиялар саласының сарапшысы болған.

Расталмаған мәліметтерге сәйкес, ер адам саябаққа отбасымен бірге барған. Куәгерлердің айтуынша, оқиға әп-сәтте болған. Олар ер адамның сырғанақтан ұшып шығып, аттракцион құрылымына бірнеше рет соғылғанын көрген. Ол оқиға орнында көз жұмған.

Six Flags компаниясы ел бойынша осындай тоғыз аттракционның жұмысын уақытша тоқтатты.

Қазір полиция оқиғаның мән-жайын анықтап, тергеу жүргізіп жатыр.

Саябаққа келушілердің айтуынша, ең биік сырғанақта адамның аяқтары мен белін бекітетін арнайы көлденең тіреулер бар, алайда қосымша қауіпсіздік белдіктері қарастырылмаған.

Бұған дейін Гватемалада 15 жастағы қыздың әкесі оны қайтыс болды деп ойлағаннан кейін сегіз сағат өткен соң, жерлеу рәсімі кезінде есін жиғаны хабарланған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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