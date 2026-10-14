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Әлем

TikTok-қа тыйым салу туралы ұсыныстар айтылды: әлеуметтік желі несімен қауіпті

Социальные сети, ТикТок, TikTok, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 12:15 Фото: unsplash
Бельгия Еуропа елдерін ТикТок әлеуметтік желісінен төнетін қауіптерге қарсы шаралар қабылдауға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бельгияның Қорғаныс министрі Тео Франкен 2026 жылғы 13 қазанда X әлеуметтік желісінде Қытай мен Еуропалық одақ елдеріндегі жастар мүлде әртүрлі контент тұтынатыны туралы жазба жариялады.

"Варшавадағы қауіпсіздік форумында TikTok-тың қауіпті екенін ескерттім. Қытайдағы оның баламасы білім мен ғылымды насихаттаса, TikTok алгоритмі Еуропа жастарына зиянды әрі қоғамды бөлшектейтін контент таратады", – деп жазды ол.

Сонымен қатар көптеген ел кәмелетке толмағандардың әлеуметтік желілерді бақылаусыз пайдалануына алаңдаушылық білдіріп отыр. Мәселен, Түркия билігі әлеуметтік желілердің жұмысына қойылатын талаптарды күшейтпек. Қараша айынан бастап 15 жасқа толмаған балаларға аккаунт ашуға тыйым салынып, одан үлкен жасөспірімдердің интернеттегі қарым-қатынасына шектеулер енгізіледі.

Ал АҚШ-тың бір штатында жасөспірімдердің TikTok желісін пайдалану уақытына тәулігіне екі сағаттық шектеу қойылмақ.

Қазақстанда да 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге қол жеткізуін шектеу нормасы әзірленіп жатыр. Тиісті заң жобасы Құрылтайдың қарауында. 2026 жылғы 24 қыркүйекте Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов бұл бастаманы іске асыру жолдары туралы түсініктеме берген болатын.

Әзірге әлеуметтік желілер қазақстандықтарға айыппұл салуға да себеп болып отыр. 2026 жылғы 13 қазанда Қостанай облысында ұлы қалалық саябақта TikTok үшін видео түсіріп, балағат сөздері бар ән орындағаны үшін әйелге айыппұл салынды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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