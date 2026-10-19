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Әлем

Өлген төлін көтеріп жүрген пілдің суреті көпшілікті тебірентті

Өлген бөлтірігін көтеріп жүрген пілдің суреті көпшілікті толқытты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 11:53 Сурет: pexels
Итальяндық фотограф Федерико Веронези Намибиядағы Хуаб өзені аңғарында пілдер тобын бақылап жүріп, қайғылы көрініске куә болды. Аналық піл өліп қалған төлінің денесін көттеріп жүрген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Explorersweb басылымының жазуынша, жабайы табиғатты суретке түсіретін итальяндық фотографтың бұл кадры "Жылдың үздік жабайы табиғат фотографы – 2026" байқауының бас жүлдесін жеңіп алды.

Өлген бөлтірігін көтеріп жүрген пілдің суреті көпшілікті толқытты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 11:53

Сурет: Federico Veronesi/Wildlife Photographer of the Year

Ал осы жылдың басында орка китінің өлі төлін су бетіне қайта-қайта көтеріп жүрген сәті бейнеленген Вегард Биркьеланд Аасеннің фотосуреті екінші орын алған.

Бұл әсерлі суреттер байқаудың негізгі мақсатын – жануарлардың қайғы-қасіретін және жабайы табиғаттың күрделі әлемін көрсету міндетін айқындайды.

Байқау жеңімпаздары жабайы табиғат пен қала өмірінің өзара байланысын зерттеп, табиғаттың әсемдігін құжаттап, жануарлар тіршілігіндегі ерекше сәттерді бейнелейді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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