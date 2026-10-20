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Әлем

Қазақстандық сейсмологтар Қытайда болған жер сілкінісін тіркеді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 09:55 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 20 қазанда таңертең қазақстандық сейсмологтар Қытай аумағында жер сілкінісін тіркеді. Оның Қазақстанда сезілгені туралы мәлімет жоқ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның ұлттық деректер орталығы ұсынған жедел мәліметке сәйкес, жер сілкінісі Астана уақытымен сағат 05:56-да (Гринвич уақытымен 00:56-да) болған.

Жерасты дүмпулерінің магнитудасы – 4,9, ошақ тереңдігі – 17 шақырым, энергетикалық класы – 11,6.

Жер сілкінісі эпицентрінің координаттары: солтүстік ендіктің 41,01 градусы және шығыс бойлықтың 84,09 градусы.

Қазақстандық сейсмологтар Қытайда болған жер сілкінісін тіркеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 09:55

Сурет: kndc.kz

Бұған дейін сейсмологтар жойқын жер сілкінісі болуы мүмкін елді атағаны хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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