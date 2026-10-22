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Әлем

Әлемде алғаш рет сирек кездесетін Шамонда вирусын жұқтырған науқас қайтыс болды

Францияда адамға Шамонда вирусының жұғуы әлемде алғаш рет құжат жүзінде тіркелді. Вирус Лионда емделіп жатқан, ауыр иммун тапшылығы бар науқастан анықталған. Ол 2026 жылғы қазанның басында инфекцияның миға әсерінен туындаған асқынулардан қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 16:55 Сурет: pixabay
Францияда адамға Шамонда вирусының жұғуы әлемде алғаш рет құжат жүзінде тіркелді. Вирус Лионда емделіп жатқан, ауыр иммун тапшылығы бар науқастан анықталған. Ол 2026 жылғы қазанның басында инфекцияның миға әсерінен туындаған асқынулардан қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 22 қазанда Франция Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Шамонда – жануарларда жұқпалы ауру тудыратын вирус. Ол Orthobunyavirus туысына және Шмалленберг пен Акабане ауруларының вирустары да кіретін Симбу серотобына жатады. Вирус негізінен Culicoides туысына жататын қан сорғыш шіркейлердің шағуы арқылы таралып, көбіне ірі қара малды зақымдайды. Ол алғаш рет 1960-жылдары Нигерияда анықталған.

Ер адам вирусты Францияның шығысында жәндік шағуы арқылы жұқтырған болуы мүмкін. Бұл өңірде 2026 жылдың көктемі мен жазында мал арасында инфекция өршіген.

Мамандар бұл жағдайдың науқастың иммунитеті қатты әлсіреуіне байланысты ерекше оқиға екенін атап өтті. Олардың мәлімдеуінше, халық денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ.

Бұған дейін Қазақстанда желшешекпен сырқаттану деңгейі төмендегені хабарланған еді. Дегенмен жыл басынан бері ауру жұқтырғандар саны 20 мыңнан асқан. Осыған байланысты Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті ел тұрғындарына маңызды ескерту жасады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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