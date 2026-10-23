#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
447.94
502.32
5.52
Әлем

АҚШ-та оқушы қызды ұрламақ болған сәт бейнежазбаға түсіп қалды

АҚШ-та оқушы қызды ұрламақ болған сәт бейнежазбаға түсіп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 10:14 Сурет: pixabay
АҚШ-тың Флорида штатында 13 жастағы қызды ұрламақ болды деген күдікпен 32 жастағы Майкл Поланко ұсталды. Оқиға Майами қаласының маңындағы Мирамар қаласында, Shell жанармай құю бекетінің жанында күндіз болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Mail басылымының мәліметінше, ер адам жасөспірімге жақындап, оның мойнынан ұстап, автотұрақтың басқа бөлігіне күштеп алып кетуге тырысқан. Оқиға түсірілген бейнежазбада қыздың ер адамның қолынан босап шығып, қашып кеткені көрінеді. Ер адам оның жағына қызғылт түсті матаның бір бөлігін лақтырып, оқиға орнынан ізін суытқан.

Жақын маңдағы автокөлік жөндеу шеберханасында жұмыс істейтін куәгер күдіктінің баланы ұстап алғанын көргенін айтты. Куәгер араласқаннан кейін қыз жанармай құю бекетіне дейін жүгіріп барып, 911 нөміріне қоңырау шалып, полиция шақырған.

Мирамар полициясының басшысы Делриш Мосстың айтуынша, жасөспірім қарсылық көрсетіп, күдіктінің қолынан босап шығып, айналасындағылардың назарын аударған. Соның арқасында оған көмек көрсетілген. Қыз зардап шеккен жоқ, оның отбасы тергеуге көмектесіп жатыр.

Полиция қызметкерлері осы ауданда болған басқа оқиғаға қатысы бар және күдіктінің сипаттамасына сәйкес келетін ер адам туралы ақпарат алғаннан кейін Поланкоды ұстады. Оқиға куәгері мен жәбірленуші оны таныған.

Ер адамға бірнеше айып, соның ішінде күш қолдану және адам ұрлау айыптары тағылды. Сот оны кепілмен босатудан бас тартты. Полиция мәліметінше, Поланко бұған дейін де бірнеше рет жауапқа тартылған. Оның ішінде тонау, ұрлық және шабуыл жасау деректері бар.

Қазіргі уақытта іс соттың қарауында.

Бұған дейін Павлодарда бірге тұрған әйелдің қыздарына зорлық-зомбылық көрсеткен ер адам сотталғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой
10:34, 03 қаңтар 2026
АҚШ-та жекеменшік тікұшақ жолаушыларымен бірге тауда құлады
Жұмысшы фермердің 10 тонна бидайын ұрламақ болған
14:10, 01 наурыз 2025
Жұмысшы фермердің 10 тонна бидайын ұрламақ болған
Ақмола облысында 14 жастағы оқушы қызды өлтірген күдікті ұсталды
17:30, 15 қараша 2025
Ақмола облысында 14 жастағы оқушы қызды өлтірген күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нуртан Идрисов
12:32, Бүгін
Казахстанский гимнаст Нуртан Идрисов выступил в финале, но не сумел выиграть медаль ЧМ
Арлан Жанабай
12:19, Бүгін
Бронзовый призёр Азиады Жанабай выступит на этапе Кубка мира по триатлону
Тимур Турлов
11:57, Бүгін
"Сделать шахматы олимпийским видом спорта": Тимур Турлов после победы на выборах FIDE
&quot;Бекболат воспользовался ошибкой&quot;: ФНК разобрал поражение &quot;Кайрата&quot; от &quot;Панатинаикоса&quot;
11:35, Бүгін
"Бекболат воспользовался ошибкой": ФНК разобрал поражение "Кайрата" от "Панатинаикоса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: