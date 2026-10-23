АҚШ-та оқушы қызды ұрламақ болған сәт бейнежазбаға түсіп қалды
Daily Mail басылымының мәліметінше, ер адам жасөспірімге жақындап, оның мойнынан ұстап, автотұрақтың басқа бөлігіне күштеп алып кетуге тырысқан. Оқиға түсірілген бейнежазбада қыздың ер адамның қолынан босап шығып, қашып кеткені көрінеді. Ер адам оның жағына қызғылт түсті матаның бір бөлігін лақтырып, оқиға орнынан ізін суытқан.
Жақын маңдағы автокөлік жөндеу шеберханасында жұмыс істейтін куәгер күдіктінің баланы ұстап алғанын көргенін айтты. Куәгер араласқаннан кейін қыз жанармай құю бекетіне дейін жүгіріп барып, 911 нөміріне қоңырау шалып, полиция шақырған.
Мирамар полициясының басшысы Делриш Мосстың айтуынша, жасөспірім қарсылық көрсетіп, күдіктінің қолынан босап шығып, айналасындағылардың назарын аударған. Соның арқасында оған көмек көрсетілген. Қыз зардап шеккен жоқ, оның отбасы тергеуге көмектесіп жатыр.
Полиция қызметкерлері осы ауданда болған басқа оқиғаға қатысы бар және күдіктінің сипаттамасына сәйкес келетін ер адам туралы ақпарат алғаннан кейін Поланкоды ұстады. Оқиға куәгері мен жәбірленуші оны таныған.
Stranger filmed trying to abduct girl, 13, outside gas station Michael Polanco, 32, was caught on camera wrapping his arm around a 13 year old girl’s neck at a Shell station in Miramar, Florida and walking her away. She broke free and ran inside to call 911 after a witness shouted at him. Polanco was arrested and charged with kidnapping and battery. He has previous convictions for robbery, burglary and felony battery. A judge denied him bond.— That's The Badger! (@Thatsthebad) October 22, 2026
Ер адамға бірнеше айып, соның ішінде күш қолдану және адам ұрлау айыптары тағылды. Сот оны кепілмен босатудан бас тартты. Полиция мәліметінше, Поланко бұған дейін де бірнеше рет жауапқа тартылған. Оның ішінде тонау, ұрлық және шабуыл жасау деректері бар.
Қазіргі уақытта іс соттың қарауында.
Бұған дейін Павлодарда бірге тұрған әйелдің қыздарына зорлық-зомбылық көрсеткен ер адам сотталғаны хабарланған болатын.