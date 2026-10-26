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Әлем

Германияда круиздік лайнер контейнер таситын кемемен соқтығысты

Германияда круиздік лайнер контейнер таситын кемемен соқтығысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 11:29 Сурет: pixabay
Дауыл салдарынан Канар аралдарына жоспарланған круиздік сапар тоқтап қалуы мүмкін. 2026 жылғы 25 қазанда Германияның Бремерхафен портынан шыққан Mein Schiff 3 круиздік лайнері контейнер таситын кемемен соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Апат салдарынан круиздік лайнердің құтқару қайықтары зақымданып, жүк кемесінің корпусында ұзындығы шамамен 10 метр болатын жарық пайда болды. Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер жоқ.

Оқиға жексенбі күні кешке TUI Cruises компаниясына тиесілі лайнер дауылды ауа райында порттан шығып бара жатқанда болған. Кеме Канар аралдарына 20 күндік круиздік сапарға аттануы тиіс еді.

Германияның Schiffe und Kreuzfahrten салалық басылымының мәліметінше, лайнер шамамен сағат 17:00-де сүйреткіш кемелердің көмегімен Колумбускайе айлағынан қозғалған. Алайда қатты соққан жел экипажға кемені белгіленген бағытта ұстап тұруға кедергі келтірген болуы мүмкін.

Салдарынан Везер өзенінің сағасы маңында Mein Schiff 3 лайнерінің тұмсық бөлігі MSC Victorine контейнер таситын кемесінің артқы бөлігіне соғылған.

Құтқару қайықтары зақымданды

Соқтығыс салдарынан круиздік лайнердің кемінде екі құтқару қайығы қираған. Сонымен қатар жергілікті БАҚ мәліметінше, контейнер таситын кеменің корпусында ұзындығы шамамен 10 метр болатын жарық пайда болған.

Оқиғадан кейін Mein Schiff 3 сүйреткіш кемелердің көмегімен қайтадан терминалға жеткізілді. Мамандар кеменің қаншалықты зақымданғанын бағалап, қажетті құтқару құралдарын қалпына келтіру мәселесін шешкенге дейін лайнер сапарын жалғастыра алмайды.

Германияның ARD телерадиокомпаниясының мәліметінше, апат кезінде лайнер бортында 2428 жолаушы мен 922 экипаж мүшесі болған. Алдын ала ақпарат бойынша, ешкім зардап шекпеген. Жолаушыларға әзірге кеме бортында қалуға рұқсат берілді.

Кейін полиция апатқа қатысты бастапқы ақпаратты нақтылады. Белгілі болғандай, оқиғаға үш кеме қатысқан. Круиздік лайнерден бөлек, екі сүйреткіш кеме де зақымданған. Ал контейнер таситын кемелердің бірінің корпусынан ұзындығы шамамен 10 метр болатын жарық анықталған.

Порт билігінің мәліметінше, зақымданған кемелердің ішіне су кірмеген.

Канар аралдарына круиздік сапар өтпеуі мүмкін

Mein Schiff 3 лайнері "Zeitlose Kanaren" деп аталатын 20 түндік круиздік сапарға шығуы тиіс болған. Бағыт бойынша кеме Ла-Корунья, Лиссабон, Мадейра және Канар аралдарына, сондай-ақ Мароккодағы Агадир қаласына аялдауы жоспарланған. Лайнер 14 қарашада Бремерхафен портына оралуы керек еді.

Алайда құтқару қайықтарының зақымдануы лайнердің теңізге қайта шығуына кедергі келтіруі мүмкін. Сапарды жалғастырмас бұрын мамандар кеменің техникалық жағдайын тексеріп, қажетті жөндеу жұмыстарын толық аяқтауы тиіс.

TUI Cruises компаниясы соқтығыс дерегін растады. Компания өкілдерінің айтуынша, лайнер айлаққа қайтарылған және қазір мамандар келтірілген залалды бағалап жатыр. Компанияның бастапқы мәліметіне сәйкес, зардап шеккендер жоқ.

Круиздік сапардың жалғасатыны немесе кестеге өзгерістер енгізілетіні туралы оператор нақты ақпарат алынғаннан кейін хабарлауға уәде берді.

Қазіргі уақытта Германияның су полициясы апаттың нақты себептерін анықтап жатыр.

Бұған дейін редакция Жер шарын айналып өтетін ең ұзақ саяхатқа қанша күн және қанша қаражат қажет екенін жазған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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