#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
451.05
504.95
5.6
Әлем

Ғалымдар Ғаламның алғашқы екі миллиард жылдағы даму тарихын қайта жаңғыртты

Астрономдар Үлкен жарылыстан кейінгі алғашқы екі миллиард жыл ішінде галактикалардың қалай қалыптасқанын және ғарыштағы газдың күйі қалай өзгергенін зерттеуге мүмкіндік беретін компьютерлік модель жасады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 15:54 Сурет: pixabay
Астрономдар Үлкен жарылыстан кейінгі алғашқы екі миллиард жыл ішінде галактикалардың қалай қалыптасқанын және ғарыштағы газдың күйі қалай өзгергенін зерттеуге мүмкіндік беретін компьютерлік модель жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зерттеу нәтижелері Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ғылыми журналында жарияланды.

Ғалымдар Ғаламның алғашқы даму кезеңін қалай модельдеді?

Массачусетс технологиялық институты (MIT), Гарвард университеті және басқа да ғылыми ұйымдардың мамандарынан құралған халықаралық зерттеушілер тобы Lumina деп аталатын жобаны жүзеге асырды. Бұл – Ғаламның қалыптасуы мен дамуын зерттеуге арналған ең ауқымды космологиялық модельдердің бірі.

Компьютерлік модель Ғаламның алғашқы кезеңдерінде кәдімгі материя, қараңғы материя және сәулеленудің өзара қалай әрекеттескенін көрсетеді.

Lumina ғарыштың шамамен 1,6 миллиард жарық жылына созылатын бөлігін қамтиды. Бұл ғалымдарға орасан зор ғарыштық құрылымдардан бастап, жаңадан пайда болып жатқан жекелеген галактикаларға дейінгі қалыптасу процестерін зерттеуге мүмкіндік береді.

Зерттеушілердің мәліметінше, жаңа модель қамтитын ғарыш кеңістігінің көлемі бұған дейін жасалған осыған ұқсас модельдерден 100 еседен астам үлкен.

Сонымен қатар есептеулерде қараңғы материя бөлшектері мен газ ұяшықтарын қоса алғанда, шамамен 500 миллиард элемент пайдаланылған.

Ғалам қараңғылық дәуірінен қалай шықты?

Жобаның басты мақсаттарының бірі – Ғалам тарихындағы екі маңызды құбылысты, яғни сутегі мен гелийдің қайта иондану процестерін зерттеу.

"Үлкен жарылыстан кейін Ғаламның температурасы өте жоғары болды. Уақыт өте келе ол кеңейіп, біртіндеп салқындай бастады. Соның нәтижесінде бейтарап сутегі пайда болды. Ол сәулеленуді жұтып, жарықтың еркін таралуына кедергі келтірді. Үлкен жарылыстан шамамен 380 мың жыл өткен соң астрономдар "ғарыштық қараңғылық дәуірі" деп атайтын кезең басталды", – делінген зерттеу материалында.

Кейін Ғаламда алғашқы жұлдыздар мен галактикалар қалыптаса бастады. Олардан тараған сәулелер қоршаған ортадағы газдың қасиеттерін біртіндеп өзгертті.

Қайта иондану кезінде алғашқы жұлдыздар мен галактикалардан тараған ультракүлгін сәулелер сутегі атомдарынан электрондарды бөліп шығарды. Соның нәтижесінде жарық ғарыш кеңістігінде әлдеқайда еркін тарала бастады.

Ал гелийдің қайта иондануына энергиясы жоғары сәулелену әсер еткен. Lumina моделіне сәйкес, бұл процесте айналасындағы заттарды белсенді түрде жұтатын аса ірі қара құрдымдар маңызды рөл атқарған.

Ғалымдардың айтуынша, жаңа модель осындай ауқымдағы біртұтас компьютерлік симуляция аясында сутегі мен гелийдің қайта иондану процестерін қатар зерттеуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге бұл өзгерістердің Ғаламның кейінгі дамуына тигізген әсерін де анықтауға болады.

Ғалымдарға суперкомпьютер не үшін қажет болды?

Lumina жобасын жүзеге асыру үшін орасан зор есептеу қуаты қажет болған. Есептеулер АҚШ-тың Теннесси штатындағы Ок-Ридж ұлттық зертханасында орналасқан Frontier суперкомпьютерінде жүргізілді.

Есептеу жұмыстарының ең қарқынды кезеңінде 100 мыңнан астам процессор ядросы мен шамамен 15 мың графикалық процессордың қуатына тең ресурстар пайдаланылған.

Осының арқасында зерттеушілер газ бен қараңғы материяның қозғалысын, жұлдыздар мен галактикалардың қалыптасуын, сондай-ақ сәулеленудің ғарыш кеңістігінде орасан зор қашықтықтарға таралуын бір мезгілде модельдей алған.

Жаңа модель ғарышты зерттеуге қалай көмектеседі?

Ғалымдар Lumina жобасының көмегімен Ғаламның алғашқы даму кезеңіне қатысты ғылыми болжамдарды тексеруді жоспарлап отыр.

Ол үшін компьютерлік модель нәтижелері "Джеймс Уэбб" ғарыш телескопынан алынған деректермен және басқа да обсерваториялардың бақылауларымен салыстырылады. Болашақта бұл зерттеулерге Нэнси Грейс Роман ғарыш телескопының мәліметтерін де пайдалану көзделген.

"Нақты бақылау нәтижелерін компьютерлік есептеулермен салыстыру Ғаламның алғашқы даму кезеңі туралы қазіргі ғылыми түсініктердің қаншалықты дұрыс екенін анықтауға көмектеседі. Егер бақылау деректері болжамдармен сәйкес келмесе, бұл ғалымдар әлі түсіндіріп үлгермеген процестердің бар екенін көрсетуі мүмкін", – деп қорытындылады зерттеушілер.

Алдағы уақытта мамандар Lumina моделінің көмегімен галактикалар арасындағы газдың қозғалысын, жұлдыздар қарқынды түзілетін аймақтардың дамуын, сондай-ақ алғашқы галактикалар мен қара құрдымдарға байланысты пайда болуы мүмкін гравитациялық толқын сигналдарын зерттеуді жоспарлап отыр.

Бұған дейін ғалымдар қазан айының соңына қарай Жерде геомагниттік толқулардың жаңа толқыны болуы мүмкін екенін ескертіп, ғарыштық ауа райына қатысты болжам жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Зарина Дияс
12:53, 08 мамыр 2024
Зарина Дияс кейінгі екі жылдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді
Күнде кейінгі екі жылдағы ең көп жарқыл тіркелді
15:27, 06 шілде 2026
Күнде кейінгі екі жылдағы ең көп жарқыл тіркелді
Алматыдағы Республикалық протез-ортопедиялық орталықта экспресс-протездеу әдісі енгізілді
16:41, 17 маусым 2025
Алматыдағы Республикалық протез-ортопедиялық орталықта экспресс-протездеу әдісі енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арина Соболенко с подругой у ринга
17:05, Бүгін
Арина Соболенко сделала откровенное признание на турнире UFC в Абу-Даби
Арина Соболенко сидит на корточках после розыгрыша
16:50, Бүгін
Турсунов – о шансах Соболенко стать №1: "Арине нужно отключить будильник Рыбакиной"
Степан Санников
16:33, Бүгін
Российский хоккеист Санников в третий раз признан лучшим игроком недели ЧРК
Чемпионат мира по борьбе
16:15, Бүгін
Мужская сборная Казахстана по греко-римской борьбе не выполнила задачу на чемпионате мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: