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Әлем

Аляскадағы адам өліміне әкелген жол апаты: Голливуд жұлдыздарының ұлы тергеуге алынды

Аляскадағы адам өліміне әкелген жол апаты: Голливуд жұлдыздарының ұлы тергеуге алынды , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 11:48 Сурет: magnific
АҚШ-тың Аляска штатындағы Анкоридж қаласында актерлер Антонио Сабато-кіші мен Вирджиния Мэдсеннің ұлы, 32 жастағы Джек Сабато ұсталды. Ол адам өліміне әкелген жол апатына қатысы бар деген күдікке ілінді. Оқиғадан кейін көлік жүргізушісі оқиға орнынан бой тасалаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Fox News Digital басылымының құқық қорғау органдарына сілтеме жасап жазуынша, жол апаты 9 қараша күні таңғы сағат 05:48 шамасында болған. Көлік 42 жастағы Карл Симмондсты қағып кеткен. Ер адам жол жиегінен ес-түссіз күйде табылған. Оқиға орнына жеткен медицина қызметкерлері оның қайтыс болғанын анықтады.

Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды зерттеген құқық қорғау органдары жаяу жүргіншіні ақ түсті Chevrolet Tahoe жол талғамайтын көлігі қағып кеткенін анықтаған. Тергеу дерегінше, жүргізуші соқтығысқанға дейін де, одан кейін де көлікті тоқтатпай, оқиға орнынан кетіп қалған. Кейін Джек Сабатоның атына тіркелген көлік Amazon қоймасының маңынан табылған.

Полициямен әңгімелесу кезінде ер адам жұмыстан кейін DoorDash жеткізу қызметіндегі ауысымынан үйіне қайтып бара жатқанда бір нәрсені соғып кеткенін сезгенін айтқан. Оның сөзінше, ол жануарды қағып кеттім деп ойлаған. Көлік сақтандырылмағандықтан және соқтығысудан кейін фаралары зақымданғандықтан, тоқтамауды жөн көргенін жеткізген.

Джек Сабатоға зардап шеккен адамға көмек көрсетпей, жол-көлік оқиғасы орнынан кету, сондай-ақ адам жарақат алған немесе қаза тапқан апат орнын тастап кету бойынша айып тағылды.

Оның ата-анасы әзірге оқиғаға қатысты пікір білдірген жоқ.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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