Аляскадағы адам өліміне әкелген жол апаты: Голливуд жұлдыздарының ұлы тергеуге алынды
Fox News Digital басылымының құқық қорғау органдарына сілтеме жасап жазуынша, жол апаты 9 қараша күні таңғы сағат 05:48 шамасында болған. Көлік 42 жастағы Карл Симмондсты қағып кеткен. Ер адам жол жиегінен ес-түссіз күйде табылған. Оқиға орнына жеткен медицина қызметкерлері оның қайтыс болғанын анықтады.
Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды зерттеген құқық қорғау органдары жаяу жүргіншіні ақ түсті Chevrolet Tahoe жол талғамайтын көлігі қағып кеткенін анықтаған. Тергеу дерегінше, жүргізуші соқтығысқанға дейін де, одан кейін де көлікті тоқтатпай, оқиға орнынан кетіп қалған. Кейін Джек Сабатоның атына тіркелген көлік Amazon қоймасының маңынан табылған.
Antonio Sabato Jr and Virginia Madsen's son arrested in fatal hit-and-run https://t.co/9jSyBNTIpa #FoxNews i expect him to get off in leftist LA.— David Gladstone (@d14947) November 11, 2026
Полициямен әңгімелесу кезінде ер адам жұмыстан кейін DoorDash жеткізу қызметіндегі ауысымынан үйіне қайтып бара жатқанда бір нәрсені соғып кеткенін сезгенін айтқан. Оның сөзінше, ол жануарды қағып кеттім деп ойлаған. Көлік сақтандырылмағандықтан және соқтығысудан кейін фаралары зақымданғандықтан, тоқтамауды жөн көргенін жеткізген.
Джек Сабатоға зардап шеккен адамға көмек көрсетпей, жол-көлік оқиғасы орнынан кету, сондай-ақ адам жарақат алған немесе қаза тапқан апат орнын тастап кету бойынша айып тағылды.
Оның ата-анасы әзірге оқиғаға қатысты пікір білдірген жоқ.