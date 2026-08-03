Кроссовер жол жиегіндегі орға аударылып кетті: Қостанай облысында адам өліміне әкелген жол апаты болды
Қайғылы оқиға 2 тамыз күні таңертең сағат 09:30 шамасында Науырзым ауданының Қараменді ауылы маңында болған. Алдын ала мәлімет бойынша, JAC S3 Pro маркалы кроссовердің жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалған. Соның салдарынан көлік жолдан шығып кетіп, жол жиегіндегі орға аударылған.
Оқиға орнына жедел түрде құтқару қызметтері мен дәрігерлер жеткен. Алайда жолаушылардың бірін аман алып қалу мүмкін болмады – ол алған ауыр жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Ал жүргізуші мен тағы үш жолаушы шұғыл түрде жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді.
Қазір полиция жол апатының нақты неден болғанын анықтап жатыр.
"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы мен себептерін анықтау үшін қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу аяқталғаннан кейін заңға сәйкес тиісті процессуалдық шешім қабылданады", – деді Zakon.kz тілшісіне Қостанай облысы Полиция департаменті бастығының орынбасары Аманжол Байзақов.
Полиция жүргізушілерді жолда барынша мұқият болуға, жылдамдықты сақтауға, көлік жүргізу кезінде сақтық шараларын қатаң ұстануға және Жол қозғалысы ережелерін бұлжытпай орындауға шақырды.
Бұған дейін Алматыда "тар жолға сыймай қалған" автобус үш көлікті арықтан асырып жібергенін жазғанбыз.