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Оқиғалар

Алматыда "тар жолға сыймай қалған" автобус үш көлікті арықтан асырып жіберді

Алматыда &quot;тар жолға сыймай қалған&quot; автобус үш көлікті арықтан асырып жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 16:46 Сурет: Zakon.kz
Алматыда бүгін, 29 шілдеде, автобус қатысқан ірі жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, №32 бағыттағы автобус Науай көшесімен оңтүстік бағытта келе жатып, Біржан көшесіне жетпей жол жиегінде тұрған Hyundai Elantra көлігіне соғылған.

Алматыда "тар жолға сыймай қалған" автобус үш көлікті арықтан асырып жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 16:46

Сурет: Zakon.kz

Қатты соққыдан Hyundai Elantra алдында тұрған Volkswagen Golf көлігіне соқтығысқан. Ал екі көлік өз кезегінде Lada 2111 автокөлігіне тиіп кеткен.

Алматыда "тар жолға сыймай қалған" автобус үш көлікті арықтан асырып жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 16:46

Сурет: Zakon.kz

Соққының күші соншалық, автобус үш көлікті де жол жиегінен арықтың арғы бетіне ығыстырып жіберген.

Алматыда "тар жолға сыймай қалған" автобус үш көлікті арықтан асырып жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 16:46

Сурет: Zakon.kz

Абырой болғанда, оқиғадан ешкім зардап шеккен жоқ. Автобус жолаушыларына медициналық көмек қажет болмаған. Ал жол жиегінде тұрған көліктердің ішінде ешкім болмаған.

Алматыда "тар жолға сыймай қалған" автобус үш көлікті арықтан асырып жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 16:46

Сурет: Zakon.kz

Автобус жүргізушісі болған жағдайды қысқаша: "Жол тар болды. Сыймай қалдым", – деп түсіндірді.

Бұған дейін Алматыда түнде екі жүк көлігі соқтығысып, тұрғын үй аумағына кіріп кете жаздағанын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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