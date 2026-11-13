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Әлем

Ер адам құны 2,6 млн теңге тұратын пәтерді небәрі 730 теңгеге сатып алды

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Қытайда жаппай жеңілдіктер науқаны кезінде ер адам ауданы 68 шаршы метр болатын екі бөлмелі пәтерді небәрі 11 юаньға (шамамен 730 теңге) сатып алды. Ерекше мәміле Дүниежүзілік шопинг күніне арналған акция аясында жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

South China Morning Post басылымының жазуынша, сауда аукцион өткізуге арналған платформада өткен. Хэйлунцзян провинциясындағы пәтерді сатып алуға 1677 адам таласқан. Ең жоғары баға ретінде белгіленген 11 юаньды бірінші болып ұсынған Қытайдың шығысында тұратын азамат жеңімпаз атанды. Оның аты-жөні жарияланған жоқ.

Бұл пәтердің нарықтағы құны шамамен 40 мың юаньға (2,6 млн теңгеге жуық) бағаланады.

Аукцион жеңімпазы тікелей эфир кезінде елдің солтүстігіне көшуді жоспарламайтынын, пәтерді қыста демалуға келгенде пайдаланғысы келетінін айтты.

"Пәтер үшін төлеген символикалық сомадан бөлек, сатып алушы меншік құқығын рәсімдеу үшін шамамен 2 мың юань салық төлеуге тиіс", – делінген хабарламада.

Ерекше сауда туралы жаңалық әлеуметтік желілерде тез тарап, қызу талқыға түсті. Көпшілік жеңімпаздың сәттілігіне қызыға қарағанымен, заңгерлер мұндай ұсыныстарға сақтықпен қарауға шақырады.


"Тым арзан баспананың артында түрлі мәселе болуы мүмкін. Олардың қатарында меншік құқығына қатысты түсініксіз жайттар, төленбеген салықтар, коммуналдық төлемдер бойынша қомақты қарыздар бар. Ал дау туындаған жағдайда сот шығындары да көп болуы ықтимал", – деп ескертті Бейжіңдегі "Цзиньсу" заң фирмасының адвокаты Ван Юйчэнь.

Сарапшылар мұндай аукциондардың жұрт назарын ара-тұра өзіне аударатынын атап өтті. Мәселен, 2024 жылғы қарашада Қытай тұрғыны теңіз жағасындағы пәтерді дәл осылай небәрі 11 юаньға сатып алған.

Ал АҚШ-тың Алабама штатында ерлі-зайыпты салынғанына 90 жылға жуықтаған үйін жөндеу кезінде 1930 жылдардағы хаттар, ашықхаттар мен естелік бұйымдарды тауып алған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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