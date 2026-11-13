"Көбісі - студенттер". Үндістанда автобус жүк көлігімен бетпе-бет соқтығысып, 23 адам қаза тапты
Жол апаты жұма күні, 13 қарашада Казиранга ұлттық паркінің маңында болды. Бұл туралы The Times of India басылымы хабарлайды.
Қатты соққы салдарынан шағын автобустың талқаны шыққан. Мыжылып қалған көліктің ішінде қалып кеткен жолаушыларды шығару үшін құтқарушылардың көмегі керек болды.
Алдын ала мәліметтер бойынша, жолаушылардың арасында сабақтан қайтып келе жатқан колледж студенттері көп болған. Зардап шеккендердің кейбірінің жағдайы өте ауыр.
Dashcam footage shows the moment a truck and a passenger vehicle collided near Kaziranga in Assam. At least 23 people were killed in the crash. https://t.co/6Dvrm53yjq— atanu bhuyan (@atanubhuyan) November 13, 2026
Үнді бұқаралық ақпарат құралдары қаза тапқандар саны артуы мүмкін екенін атап көрсетеді. Полиция жол апаты құрбандарының жеке басын анықтап жатыр.
Қайғылы оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр. Алдын ала нұсқалардың бірі бойынша, жол апатына шағын автобустың жылдамдықты асыруы себеп болуы мүмкін. Куәгерлердің айтуынша, жүргізуші ұлттық парк аумағындағы шектеулерге қарамастан тым жылдам жүріп, рөлге ие бола алмай, жолдың қарсы бетіне шығып кеткен.
Assam; Tragic Road accident has claimed 23 lives, with dozens severely injured. A truck and tractor collided on the highway #Assam #kazirangaaccident https://t.co/TO8Bey54wx— Hira Waheed (@hirawaheed93) November 13, 2026