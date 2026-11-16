Индонезияда жойқын құйын төрт аудандағы жүздеген ғимаратты қиратты
Зардап шеккендерге көмекті жедел ұйымдастыру үшін жергілікті билік төтенше жағдай режимін жариялады.
Kompas.id басылымының мәліметінше, ең көп зақымдану Батыс Бандунг ауданында тіркелген. Қатты жел Батуаджар ауданындағы жеті ауылды шарпып, 195 тұрғын үйге, екі діни мекемеге, мектеп пен медициналық нысанға зақым келтірген.
Бандунг округінің Чивидей ауданында құйын бір минуттан астам уақытқа созылған. Салдарынан 50 тұрғын үй мен 21 дүкен бүлінді. Ал Пасирджамбу ауданында тағы 81 үй зақымданып, бір адам зардап шекті.
Өңірлік төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше, зақымданған 496 нысанның 336-сы – тұрғын үй. Оның 63-і қатты қираған. Оқиғалар салдарынан адам өлімі тіркелмеген.
Бандунг округінің әкімі Даданг Суприатна үйлері қатты зақымданған отбасылардың үш айлық жалдау ақысын билік өтейтінін мәлімдеді. Тұрғын үйлерді қалпына келтіру мәселесі тиісті ведомстволармен бірлесіп шешіледі.
Жаңа табиғи апаттардың туындау қаупіне байланысты өңірдің құтқару қызметтері күшейтілген жұмыс режиміне көшірілді.
Severe storms and a tornado have caused extensive damage to residential areas in Indonesia. Source: RT Follow: https://t.co/Ez42KDdHXv https://t.co/YWEyZgwivQ— PressTV Extra (@PresstvExtra) November 15, 2026
Метеорологтердің мәліметінше, Батыс Яваның басым бөлігінде жаңбырлы маусым қарашада басталады. Алайда биыл оның әдеттегіден кешірек басталуы күтілуде. Жауын-шашынның шарықтау кезеңі 2027 жылдың ақпанына болжанып отыр.