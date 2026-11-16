#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-3°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-3°
$
444.3
490.91
5.41
Әлем

Индонезияда жойқын құйын төрт аудандағы жүздеген ғимаратты қиратты

Индонезияда жойқын құйын төрт аудандағы жүздеген ғимаратты қиратты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 16:57 Сурет: Humas Polda Jawa Barat
Индонезияның Батыс Ява провинциясында болған құйын салдарынан тұрғын үйлерді, дүкендер мен қоғамдық нысандарды қоса алғанда, 496 ғимарат зақымданды. Табиғи апат 13 және 14 қарашада бір қала мен үш ауданды қамтыды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зардап шеккендерге көмекті жедел ұйымдастыру үшін жергілікті билік төтенше жағдай режимін жариялады.

Kompas.id басылымының мәліметінше, ең көп зақымдану Батыс Бандунг ауданында тіркелген. Қатты жел Батуаджар ауданындағы жеті ауылды шарпып, 195 тұрғын үйге, екі діни мекемеге, мектеп пен медициналық нысанға зақым келтірген.

Бандунг округінің Чивидей ауданында құйын бір минуттан астам уақытқа созылған. Салдарынан 50 тұрғын үй мен 21 дүкен бүлінді. Ал Пасирджамбу ауданында тағы 81 үй зақымданып, бір адам зардап шекті.

Өңірлік төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше, зақымданған 496 нысанның 336-сы – тұрғын үй. Оның 63-і қатты қираған. Оқиғалар салдарынан адам өлімі тіркелмеген.

Бандунг округінің әкімі Даданг Суприатна үйлері қатты зақымданған отбасылардың үш айлық жалдау ақысын билік өтейтінін мәлімдеді. Тұрғын үйлерді қалпына келтіру мәселесі тиісті ведомстволармен бірлесіп шешіледі.

Жаңа табиғи апаттардың туындау қаупіне байланысты өңірдің құтқару қызметтері күшейтілген жұмыс режиміне көшірілді.

Метеорологтердің мәліметінше, Батыс Яваның басым бөлігінде жаңбырлы маусым қарашада басталады. Алайда биыл оның әдеттегіден кешірек басталуы күтілуде. Жауын-шашынның шарықтау кезеңі 2027 жылдың ақпанына болжанып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында жол апатынан бір жолаушы қаза тауып, төртеуі зардап шекті
16:58, 06 сәуір 2025
Павлодар облысында жол апатынан бір жолаушы қаза тауып, төрт адам зардап шекті
Тонущий человек в воде, утопающий, тонуть, утонуть, потонуть, затонуть, утонувший
09:23, 14 қыркүйек 2026
Индонезияда паром апатқа ұшырады: Ява теңізінде 130-ға жуық адам іздестіріліп жатыр
Қанат Шарлапаев, БҚО, жұмыс сапары, су тасқынынан зардап шеккен тұрғын үйлер
21:58, 29 шілде 2024
Шарлапаев БҚО-да су тасқынынан зардап шеккен тұрғын үйлерді қалпына келтіру барысын тексерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Футболка сборной Казахстана на матч со Словакией в Лиге наций
19:11, Бүгін
Исламхан и Алип выйдут в старте Казахстана на матч со Словакией в Лиге наций
Жасулан Амир с золотой наградой Кубка Казахстана по футболу
18:46, Бүгін
19-летний Жасулан Амир подорожал в пять раз и стал самым дорогим игроком КПЛ
Мирра Андреева с титулом Итогового турнира WTA
18:17, Бүгін
"Буду принцессой на пассажирском сиденье": Андреева отреагировала на выигрыш Mercedes
Тамирлан Тлеулес
17:55, Бүгін
Топовые таеквондисты Казахстана выступят в финале Гран-при в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: