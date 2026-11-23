Ыстамбұлда арыстан жүр: тұрғындар қауіптеніп, іздеу жұмыстары басталды
Türkiye Today басылымының мәліметінше, іздеу жұмыстарына Үскүмрүкөй ауданынан 112 жедел қызметіне түскен қоңырау себеп болған. Куәгер арыстанды көргенін хабарлаған. Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды зерттеген мамандар жануарды анықтап, оны алдын ала ұрғашы арыстан деп болжаған.
Табиғатты қорғау қызметі мен жандармерия өкілдері аумақты бастапқы тексеру кезінде жануарды таба алмаған. Кейін тепловизорлардың көмегімен оның орманды алқапта жүрген жері анықталды. Осыдан соң жануарды ұстау операциясы басталды.
Сарыер ауданының әкімі Октай Аксу тұрғындарға сақтық шараларын сақтауды ескертті.
"Азаматтардан өз қауіпсіздігі үшін және мамандардың жұмысына кедергі келтірмеу мақсатында үйлерінен шықпауды сұраймыз", – деді ол.
Жандармерия да іздеу жұмыстары аяқталғанға дейін жергілікті тұрғындарды сақтық шараларын сақтауға шақырды.
Uskumruköy Muhtarı Şeyda Üst: "Aslan bulundu, yeri tespit edildi. Yakalanıp uyutulması için bütün ekipler uğraşıyor. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan." https://t.co/Ko8iuUbAFM— Onay TV (@onaytvmedya) November 22, 2026
Аумақты тексеру барысында мамандар тепловизорларды пайдаланып, болжам бойынша ұрғашы арыстанды анықтаған. Жергілікті БАҚ мәліметінше, Сарыер ауданы Ыстамбұлдың еуропалық бөлігінде, Босфор бұғазының маңында орналасқан. Мұнда тұрғын үйлер орманды алқаптармен шектеседі. Түркияның жабайы табиғатында арыстанның пайда болуы – өте сирек кездесетін жағдай.
Бұған дейін Маңғыстауда сирек кездесетін жануарлардың саны едәуір артқаны хабарланған болатын.