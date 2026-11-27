10 жасар ұлын жалаңаш күйде лифтпен түсуге мәжбүрлеген әке түрмеге қамалды
Oxu.Az басылымының жазуынша, бала әкесінің айтқанын орындаған. Бейнежазбалардың бірінен лифтке екі бейтаныс әйелдің кіріп, жалаңаш баланы байқаған сәті көрінеді.
Оқиғадан кейін ер адам құқық қорғау органдарымен ынтымақтасудан бас тартып, қамауға алынған. Кейін оған балаларға қатыгездік көрсетуге жол берілмейтіні ескертіліп, ол кепілмен босатылған.
Біраз уақыттан кейін ер адам қызына да қол көтерген. Чанги әуежайында мектеп жасындағы қыздың жүрегі айнып, құсып жіберген. Бұған ашуланған әкесі қызын итеріп, мойнынан ұрған, содан кейін бетінен шапалақпен тартып жіберген.
Прокуратура әкенің ұлына жасаған әрекетін баланы көпшілік алдында әдейі қорлау деп бағалап, оны тоғыз айға бас бостандығынан айыруды сұраған.
Бұған дейін миллион ұтып алып, қуанғаннан өзін полиция іздеп жүргенін ұмытып кеткен ер адам туралы жазған едік.