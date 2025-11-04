КАМАЗ фермерлер қызметінде: қуат, жайлылық және тиімділік бір техникада
Экспозицияда жаңа КАМАЗ-54902 седельді тартқышы және өзін жақсы жағынан танытқан КАМАЗ-45143 самосвалы көрсетілді. Екі көлік те брендтің басты қағидаттарын — сенімділік, тиімділік және кез келген жолда нық сеніммен жүру қабілетін бейнелейді.
Заманауи жайлылық пен үнемділік: КАМАЗ-54902
КАМАЗ-54902 (4×2) седельді тартқышы – К5 буынына жататын жаңа буын көліктерінің өкілі. Ол 2024 жылы нарыққа шығарылып, шағын және орта қашықтықтағы аймақтық тасымалдарға арналған. Модель ені 2,3 метр болатын заманауи кабинамен, төмен төбемен және ыңғайлы ұйықтайтын орнымен жабдықталған – бұл рөлде ұзақ уақыт өткізетін жүргізушілер үшін үлкен артықшылық.
4×2 дөңгелек формуласына ие бұл тартқыш жартылай тіркемемен бірге сыпырынды жүктерді, минералды тыңайтқыштарды, астық пен ауыл шаруашылығы өнімдерін барлық санаттағы жолдармен тасымалдауға өте қолайлы.
Сурет: Автотехлайн
390 ат күшіне ие КАМАЗ-689 қозғалтқышы және 12 сатылы роботтандырылған беріліс қорабы ретардермен бірге жолдың кез келген қиын бөлігімен бірқалыпты қозғалыс пен қауіпсіз тежеуді қамтамасыз етеді. Тиімді гипоидты жетекші көпір оңтайлы беріліс қатынасы арқасында жанармай шығынын азайтып, экономикалық тиімділікті арттырады. Седельді тіркеу құрылғысының биіктігі – 1150 мм, оған түсетін жүктеме – 11 250 кг, ал тіркеменің толық салмағы 36 250 кг құрайды.
КАМАЗ-54902 кәсіби қауымдастық тарапынан да жоғары бағаланды: 2025 жылдың тамызында ол "Мобильді сауда көшбасшысы – 2025" бүкілресейлік байқауында "E-commerce үшін үздік көлік. Ауыр жүк тасымалы, тартқыштар" номинациясы бойынша жеңімпаз атанды.
Уақыт сынынан өткен классика – КАМАЗ-45143
Компания стендінде сондай-ақ КАМАЗ-45143 самосвалы да ұсынылды. Бұл модель – ауыл шаруашылығы мен құрылыс саласында ең көп сұранысқа ие көліктердің бірі. 6×4 дөңгелек формуласы бар үш осьті самосвал барлық санаттағы, соның ішінде топырақ жолдарында да сыпырынды жүктерді, минералды тыңайтқыштарды, астық пен ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға өте қолайлы.
Модельдің жүк тиейтін платформасы екі бағытта да төгіле алады, ал жоғарылатылған қапталдары кузовтың пайдалы көлемін арттырады – бұл жинау маусымында аграрлар үшін үлкен артықшылық болып саналады.
Берік құрылым, тораптардың сенімділігі және қызмет көрсетудің қарапайымдылығы КАМАЗ-45143 моделін агроөнеркәсіптік кешендегі әмбебап көмекшіге айналдырады.
Сурет: Автотехлайн
КАМАЗ-дан қаржылық жалға алу: клиенттерге арналған тиімді шешімдер
Көрмеде ұсынылған барлық көліктерді лизингтің жеке бағдарламасы арқылы қаржылық жалға алуға болады. Бұл бағдарлама техникаға тиімді шарттармен, бастапқы салымның ең төменгі мөлшерінде және икемді төлем кестесімен ие болуға мүмкіндік береді.
Мұндай тәсіл фермерлерге, агрохолдингтерге және көлік компанияларына арналған КАМАЗ техникасын қолжетімді етіп, автопаркті артық қаржылық жүктемесіз жаңартуға жағдай жасайды.
Сурет: Автотехлайн
Инновациялар мен сенімділік – табысқа апарар жол
KazAgro/KazFarm-2025 көрмесі дәстүрлі түрде 20 елден келген 250-ден астам қатысушыны біріктіріп, ауыл шаруашылығы саласындағы әлемдік инновацияларды таныстыру алаңы болып саналады.
Осы шараға КАМАЗ компаниясының қатысуы — кәсіпорынның Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін дамытуға үлес қосуға деген ұмтылысын айқындайды. Компания ұсынған техника әртүрлі жағдайларда сенімді жұмыс істеуге қабілеттілігімен ерекшеленеді.
КАМАЗ — жолдағы сенімділік символы және кәсіпқойлар сенім артқан серіктес!
