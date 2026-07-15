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Баспасөз хабарлары

"Заң мен Тәртіп": Бас прокурор прокуратура органдарының ардагерлерімен жиын өткізді

Жиын, Бас прокуратура, Заң мен Тәртіп, Берік Асылов, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 19:36 Сурет: ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі
Бас прокурор Берік Асылов прокуратура органдарының ардагерлерімен "Заң мен Тәртіп" қағидатын іске асыру және жастарды тәрбиелеу мәселелерін талқылады. Оларға Бас прокурордың ведомстволық наградалары, сондай-ақ салалық медальдар табыс етілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салтанатты кездесу прокуратура органдарының әр буын өкілдерін біріктіріп, "Заң мен Тәртіп" идеологиясын одан әрі ілгерілету, заңдылықты нығайту, жастарға патриоттық тәрбие беру және ұрпақтар сабақтастығын сақтау мәселелерін талқылауға арналды. Іс-шараны ашқан Бас прокурор Берік Асылов прокуратура органдары Мемлекет басшысының Әділетті Қазақстан құру жөніндегі бағытын дәйекті түрде іске асырып келе жатқанын атап өтті. Бұл бағытта заң үстемдігі, азаматтардың құқықтарын қорғау, қоғамдық диалогты дамыту және "Заң мен Тәртіп" қағидаты мемлекеттік саясаттың негізгі бағдарлары болып табылады. Ол бұл құндылықтардың жаңа Конституцияда бекітілгенін және Президент оларды мемлекеттің орнықты дамуы мен азаматтардың мемлекетке деген сенімін нығайтудың негізі ретінде айқындағанын айтты, деп хабарлайды 2026 жылы 15 шілдеде ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі.

Кездесуде Мемлекет басшысының прокуратура органдарының алдына қойған стратегиялық міндеттердің іске асырылуына ерекше назар аударылды.

Берік Асылов, Заң мен Тәртіп, прокуратура органдарының ардагерлері , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 19:36

Сурет: ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі

Бүгінде мемлекетке заңсыз шығарылған 1,3 триллион теңге көлеміндегі активтер қайтарылды. Осы қаражат есебінен 350 әлеуметтік нысанның құрылысы аяқталды. Оның ішінде 179 сумен жабдықтау нысаны, 159 денсаулық сақтау мекемесі, 6 білім беру нысаны, 3 спорт нысаны, 2 инженерлік инфрақұрылымның нысаны және 1 көлік инфра құрылымының нысаны бар.

"Қазынаға қайтарылған әрбір теңге – нақты адамдар сезінетін әділдіктің қалпына келуі. Бұл – жаңа мектептерде білім алып жатқан балалар, қауіпсіз әрі жайлы жағдайда өмір сүріп жатқан отбасылар", – деп атап өтті Берік Асылов.
Бас прокуратура, Берік Асылов, Заң мен Тәртіп, прокуратура органдарының ардагерлері, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 19:36

Сурет: ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі

Сонымен қатар прокурорлар жаңа өндірістерді іске қосуға, жұмыс орындарын ашуға және экономикалық өсудің жаңа нүктелерін қалыптастыруға бағытталған 3 мыңнан астам инвестициялық жобаны сүйемелдеуде. Тек биылдың өзінде олардың үйлестіруімен 42 жаңа өндіріс іске қосылып, шамамен 3 мың жұмыс орны құрылды.

Құқықтық мәдениетті қалыптастыру мәселесіне тоқталған қадағалау органының басшысы прокуратура органдары ардагерлерінің жас ұрпақты тәрбиелеудегі және "Заң мен Тәртіп" идеологиясын ілгерілетудегі маңызды рөлін атап өтті.

Прокуратураның бастамасымен және Мемлекет басшысының қолдауымен мектептер мен колледждерде "Заң мен Тәртіп" пәні енгізілді. Талғар ауданындағы бірқатар орта білім беру ұйымдарында прокуратура мен полиция ардагерлерінің қатысуымен 8 мыңнан астам оқушыны қамтыған пилоттық жоба жасөспірімдер қылмысының (7-ден 0-ге дейін) және әкімшілік құқықбұзушылықтардың (135-тен 89-ға дейін) төмендегенін көрсетті.

Бас прокуратура, Берік Асылов, Заң мен Тәртіп, прокуратура органдарының ардагерлері, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 19:36

Сурет: ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі

Бүгінде республика бойынша құқық қорғау және арнаулы органдардың 317 ардагері жастармен кездесулер мен дәрістер өткізіп, аталған қағидатты, сондай-ақ "Адал азамат" пен "Таза Қазақстан" бастамаларын түсіндіріп, Конституцияға, заңға және патриоттық құндылықтарға құрметті қалыптастыруға үлес қосуда.

Берік Асылов Мемлекет басшысының: отаншылдық дегеніміз – әрине, Отанға деген сүйіспеншілік қана емес, сонымен қатар азаматтық жауапкершілік пен өзеліңе пайдалы болуға ұмтылыс деген сөзін еске салды.

Бас прокурор ардагерлерге арнап сөйлеген сөзінде оларды тәлімгерлік пен құқықтық ағарту жұмыстарына, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту ісіне белсенді қатысуды жалғастыруға шақырды.

Сондай-ақ Бас прокуратура жанынан заңдылықты нығайту және жас ұрпақты тәрбиелеу мәселелерін тұрақты түрде талқылайтын алаң құруды ұсынды.

Кездесуді қорытындылай келе, Берік Асылов ардагерлерді 13 шілдеде аталып өткен Прокуратура органдары ардагерлері күнімен құттықтады. Бұл күнді прокуратура органдарының құрметті демалысқа шыққан бұрынғы қызметкерлерінің мерекесі ретінде ардагерлер қауымдастығы айқындаған. Заңға адал әрі мінсіз қызметі және еліміздің құқықтық жүйесін дамытуға қосқан өлшеусіз үлесі үшін ардагерлерге алғысын білдірді.

Салтанатты жағдайда оларға Бас прокурордың ведомстволық наградалары, сондай-ақ Прокуратура органдары ардагерлері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық одағының медальдары табыс етілді.

Награда, Заң мен Тәртіп, Бас прокурор, Берік Асылов, прокуратура органдарының ардагерлері, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 19:36

Сурет: ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі

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