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Саясат

Берік Асылов еліміздің Бас прокуроры болып қайта тағайындалды

Берік Асылов, Бас прокурор, тағайындау, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 20:19 Сурет: akorda.kz
Берік Асылов Қазақстан Республикасының Бас прокуроры болып қайта тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылдың 7 шілдесінде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Берік Ноғайұлы Асылов Қазақстан Республикасының Бас прокуроры лауазымына тағайындалды".

Айта кетсек, Асылов Берік Ноғайұлы 1964 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысында дүниеге келген.

С.М. Киров атындағы орта мектепті бітіргеннен кейін, Литва Республикасының Каунас қаласында КСРО Әуе қорғаныс күштерінің қатарында әскери борышын өтеген. 1991 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде "құқықтану" мамандығы бойынша жоғары білім алған. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен 2024 жылғы 6 мамырда 1-сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі сыныптық шені берілді.

Еңбек жолын Алматы қаласы Алатау ауданы прокуратурасында тағылымдамашы қызметінен бастаған.

  • 1992-2001 жылдар аралығында Алматы қаласы Алатау ауданы прокуратурасының аға тергеушісі, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы аса маңызды істер жөніндегі тергеуші және аға тергеуші, Алматы авиациялық көлік прокурорының орынбасары, Бас прокуратураның жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын қадағалау жөніндегі бөлімінің бастығы лауазымдарында жұмыс істеді.
  • 2001 - 2006 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы басшылық лауазымдарында жұмыс істеді, Шымкент қаласының прокуроры, Оңтүстік Қазақстан облысы прокурорының орынбасары, Оңтүстік Қазақстан облысы прокурорының бірінші орынбасары болды.
  • 2006 жылдан бастап Батыс өңірлік көлік прокуроры, содан кейін Ақтөбе облысының прокуроры болып тағайындалды.
  • Қазақстан Республикасы президентінің 2010 жылғы 28 шілдедегі Өкімімен Қазақстан Республикасы Бас прокурорының орынбасары лауазымына тағайындалды.
  • 2011-2017 жылдары Алматы қаласының прокуроры болды.
  • 2017-2019 жылдары Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасын басқарды.
  • 2019-2022 жылдары Бас прокурордың бірінші орынбасары қызметін атқарды.
  • Мемлекет басшысының 2022 жылғы 3 наурыздағы Жарлығымен Қазақстан Республикасының Бас прокуроры болып тағайындалды.

Үйленген, бес бала тәрбиелеп отыр.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі цифрлық активтер индустриясын ынталандыру және дамыту жөніндегі шаралар туралы Жарлыққа қол қойған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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Қазақстан Бас Прокурорының Макаоға жұмыс сапарының қорытындылары туралы Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Берік Асылов Макаоға жұмыс сапарымен барды. Сапар барысында қазақстандық қадағалау органының басшысы мен Макаоның Әкімшілік және әділет мәселелері жөніндегі хатшысы Вонг Сио Чак жасырынып жүрген қылмыскерлерді ұстап беру; қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек; және сотталған адамдарды беру туралы мемлекетаралық үш келісімге қол қойды. Жасырынып жүрген қылмыскерлерді ұстап беру туралы келісім бір юрисдикция аумағында қылмыс жасап, екінші тарап аумағында жасырынып жүрген адамдарды экстрадициялаудың құқықтық тетігін орнатады. Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы шарт Қазақстан мен Макаоның құқық қорғау органдарының қылмыс жасағаны үшін күдіктілер мен айыпталушылардың кінәсін дәлелдеуге бағытталған процестік әрекеттерді жүзеге асыру, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған мүлікке тыйым салу және оны тәркілеу шараларын қабылдау кезіндегі өзара іс-қимылының халықаралық-құқықтық негізін қалыптастырады. Сотталған адамдарды беру туралы келісім шетелде қылмыс жасағаны үшін бас бостандығынан айыру жазасына сотталған тараптар азаматтарына шетел соттары тағайындаған жазаны өз азаматтығы тиесілі аумағында өтеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар Б.Асылов Макаоның Бас прокуроры Тонг Хио Фонгпен кездесіп, халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, трансұлттық қылмыс түрлеріне қарсы бірлескен іс-қимыл, инвестицияларды қорғау және тарту, қылмыстық жолмен алынған активтерді іздестіру және қайтару мәселелерін талқылады. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар ынтымақтастықты тереңдету, жедел ақпарат алмасу бойынша алдағы қадамдарды айқындап, өзара қызығушылық тудыратын өзге де құқықтық мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасауға уағдаласты. Айта кету қажет, Азиядағы негізгі қаржы орталықтарының бірі болып табылатын Макаомен халықаралық ынтымақтастықты орнату Қазақстан Бас прокуратурасы мен Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы Елшілігінің бірлескен жұмысының нәтижесінде мүмкін болды.
11:29, 21 мамыр 2026
Қазақстан Республикасының Бас прокуроры Берік Асылов Макаоға жұмыс сапарымен барды
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