"Шәмші әлемі": Шымкентте гала-концерт өтті
Мерекелік іс-шарада қала әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек пен қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Кенжехан Төлебаев бастаған бір топ зиялы қауым өкілдері алдымен "Шәмші әлемі" гүлзарында орналасқан Шәмші Қалдаяқов ескерткішіне гүл шоқтарын қойды.
Шәмші Қалдаяқовтың мол мұрасын ұлықтаған кеш Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранын орындаумен басталды. Одан кейін ән саңлағының қазақ музыкасының алтын қорынан орын алған “Теріскей”, “Құшақ жайған қандай адам”, “Қайықта”, "Арыс жағасында", "Ана туралы жыр", “ Әнім сен едің”, “Қайдасың?”, “Отырардағы той”, “Шынарым”, “Ақмаңдайлым", "Бақыт құшағында", "Сыр сұлуы", "Дүңген қызы", "Сыған серенадасы" сынды туындылары шырқалды.
Шәмші Қалдаяқов – ұлттық музыка өнерінде өзіндік өрнегін қалыптастырған бірегей тұлға. Оның әуендерінен қазақ даласының кең тынысы, халықтың қуанышы мен мұңы, сағынышы мен махаббаты, туған жерге деген перзенттік сезімі айқын аңғарылады. Сондықтан да композитор туындылары уақыт өткен сайын көмескіленбей, қайта әр буынның жүрегіне жол тауып келеді.
Гала-концерт барысында өнерпаздар Қазақ ұлттық аспаптар оркестрінің және қалалық Опера және балет театры симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен композитордың көпшілікке кеңінен танымал шығармаларын жанды дауыста орындады. Әсем әнге бөленген "Шәмші әлемі" көрерменге ерекше көңіл-күй сыйлады.
Сахнада шырқалған әр шығарма қала тұрғындары мен қонақтарын Шәмші Қалдаяқов өмір сүрген дәуірге жетелеп, қазақ ән өнерінің қайталанбас әлеміне бойлатты. Бірі туған жерге деген сағынышты жеткізсе, бірі махаббат сырын ақтарды, енді бірі анаға деген перзенттік сезімді асқақтатты. Осылайша, кеште орындалған әндер композитор мұрасының уақыт өткен сайын жаңғырып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, халықпен бірге жасай беретінін тағы бір мәрте айғақтады.