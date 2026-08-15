Қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 96 жыл толды
Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы 15 тамызда қазіргі Түркістан облысы Отырар ауданында дүниеге келген. Ол қазақ эстрадасының қалыптасуына елеулі үлес қосқан композиторлардың бірі. 1991 жылы оған "Қазақстанның халық әртісі" атағы берілді.
Композитордың шығармашылық мұрасында 300-ден астам ән бар. Оның "Менің Қазақстаным", "Арыс жағасында", "Ақ бантик", "Ана туралы жыр", "Сыған серенадасы" сияқты әндері кеңінен танымал.
Шәмші Қалдаяқов – қазіргі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әнұранына негіз болған "Менің Қазақстаным" әнінің авторы. Әннің сөзін ақын Жұмекен Нәжімеденов жазған. "Менің Қазақстаным" кейін мемлекеттік әнұран ретінде бекітілді.
Шәмші Қалдаяқов 1992 жылы 29 ақпанда Алматыда қайтыс болды.
Композитордың шығармалары бүгінге дейін Қазақстанның концерттік бағдарламалары мен мәдени іс-шараларында орындалып келеді.