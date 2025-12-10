Қазақстан КҚК-ға жасалған дрондар шабуылынан кейін мұнай айдауда баламалы бағытқа жүгінбек
Бұл туралы 10 желтоқсанда "ҚазТрансОйл" АҚ хабарлады.
Компания мәліметінше, халықаралық әріптестермен және жүк жөнелтушілермен уақтылы ұйымдастырылған конструктивті келіссөздердің арқасында Каспий Құбыр Консорциумының мұнай құбырлары жүйесінен Самара және БТД бағыттарына халықаралық мұнай ағындарын қайта бағыттау мүмкіндіктері, сондай-ақ жеткізілім көлемінің бір бөлігін Қытай бағытына бұру мәселелері келісілді.
Нәтижесінде Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі бекіткен тасымалдаудың бастапқы кестесімен салыстырғанда 2025 жылғы желтоқсанда экспорттық бағыттар бойынша мұнай жеткізу көлемінің ұлғаюы:
- Атырау-Самара – 232 мың тоннаға;
- Қытай – 72 мың тоннаға;
- Ақтау порты (Баку – Тбилиси – Джейхан бағытында) – 58 мың тоннаға жетті.
"ҚазТрансОйл" АҚ халықаралық деңгейдегі іс-қимылдарды жедел үйлестірудің арқасында тиеп-жөнелтуді ұлғайту мүмкін болғанын баса атап өтті.
Қосымша 2025 жылдың желтоқсан айының ішінде "ҚазТрансОйл" АҚ мұнай өндіруші компанияларға резервуарлық паркте мұнайды жауапты сақтауға уақытша орналастыру бойынша мүмкіндіктер береді. Бұл жөнелту кестелерінің икемділігін, айдау режимдерін оңтайландыруды және магистральдық мұнай құбырлары жүйесі бойынша жеткізілімдердің үздіксіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Бұған дейін 2025 жылы 29 қарашада Қазақстан мұнайы тасымалданатын КҚК айлағы шабуылға ұшырап, жұмысын уақытша тоқтатқаны хабарланған.