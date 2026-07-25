#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
476.07
541.86
6.08
Экономика және бизнес

Йемендегі хуситтердің шабуылы мұнай бағасын өсіруі мүмкін, алайда Қазақстанға одан пайда жоқ - сарапшы

Танкер, Йемен, хуситтер, шабуыл, мұнай, баға, Қазақстан, шабуыл, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 14:32 Сурет: pixabay
Йемендегі хуситтер Сауд Арабиясының Қызыл теңіз жағалауындағы Жизан қаласында орналасқан Saudi Aramco компаниясының ірі мұнай өңдеу кешеніне шабуыл жасады. Бұл жайт халықаралық мұнай нарығындағы жағдайды ушықтыруы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Онда да бұл оқыс оқиға Қазақстан мұнайын Еуропаға жеткізу мәселесі қиындап тұрған шақта (Қазақстан АҚШ-тан кейін Еуропаға мұнай жеткізетін екінші ірі мемлекет саналады) орын алуда.

  • 2026 жылғы 20 шілдеде хуситтер Иранның қолдауымен Сауд Арабиясына теңіз блокадасын жариялап, Баб-эль-Мандеб бұғазын жапқанын мәлімдеді.
  • 2026 жылғы 23 шілдеде көтерілісшілер Қызыл теңізде Сауд Арабиясына тиесілі екі мұнай танкеріне зымырандар мен ұшқышсыз ұшу аппараттары арқылы шабуыл жасады.
  • 2026 жылғы 25 шілдеде, таңертең хуситтердің бақылауындағы ақпараттық ресурстар Сауд Арабиясының Жизан қаласындағы порт пен мұнай нысандарына жауапты зымыран соққылары жасағанын хабарлады.
"Теңіз блокадасына байланысты Сауд Арабиясы мұнай экспортын балама бағыттарға бұруға мәжбүр. Соның бірі – Суэц каналы арқылы тасымалдау. Алайда бұл логистикалық шығындарды едәуір арттырады. Бұған қоса, өте ірі мұнай танкерлері (VLCC) Суэц каналынан толық жүкпен өте алмайды. Сондықтан олардың бір бөлігі Қызыл теңізден Жерорта теңізіне тартылған Мысырдағы SUMED құбыры арқылы уақытша түсіріледі. Танкерлер каналдан жеңілдетілген жүкпен өткеннен кейін, мұнай қайтадан тиеп жөнелтіледі. NRG_monitor сарапшыларының пікірінше, қалыптасқан жағдай дүйсенбі күні әлемдік нарықта мұнай бағасының өсуіне ықпал етуі мүмкін. Алайда Қазақстан ықтимал бұл қолайлы баға конъюнктурасын толық пайдалана алмайды. Себебі Каспий құбыр консорциумы (КТК) бағытындағы проблемаларға байланысты елімізде мұнай өндіру көлемі қысқарып отыр" деп жазады Telegram-дағы Energy monitor арнасы.

Айта кетсек, тәулігіне 400 мың баррель мұнай өңдеуге қауқарлы Saudi Aramco кәсіпорыны өнімдері, негізінен, Еуропа мен Шығыс Африка нарығына экспортқа бағытталған.

Бұған дейін ұшқышсыз ұшу аппараты КҚК-дағы танкерге тағы шабуыл жасағаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть
14:28, 11 ақпан 2026
Төртінші мұнай өңдеу зауыты Ұлытау облысында салынуы мүмкін
Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясында өткен турнирде тоғыз медаль еншіледі
17:05, 11 желтоқсан 2025
Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде тоғыз медаль еншіледі
Өрт, Түркістан, мұнай базасы
21:21, 24 қараша 2025
Түркістанда мұнай базасында өрт болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате Азии по пенчак силату
16:45, Бүгін
Казахстанские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате Азии по пенчак силату
Казахстан завоевал первую медаль домашнего турнира WTT Youth Contender
16:00, Бүгін
Казахстан завоевал первую медаль домашнего турнира WTT Youth Contender
В двух последних турах КПЛ дебютировали девять футболистов
15:17, Бүгін
В двух последних турах КПЛ дебютировали девять футболистов
КПЛ: шесть клубов Премьер-лиги получили солидные штрафы за нарушения
14:29, Бүгін
КПЛ: шесть клубов Премьер-лиги получили солидные штрафы за нарушения
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: