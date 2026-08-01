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Экономика және бизнес

Қазақстан КҚК жұмысынан толықтай бас тартуды қарастырмайды - Энергетика министрлігі

Мұнай, Қазақстан, КҚК, Энергетика министрлігі, мәлімдеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.08.2026 11:46 Сурет: cpc.ru
Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі 2026 жылғы 1 тамызда Каспий құбыр консорциумы (КҚК) жұмысының толық тоқтатылуы мүмкін екендігі туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы ведомство мұндай сценарий қарастырылып отырмағанын қадап айтады.

"31 шілдеде КҚК мұнай құбыры жұмысын уақытша тоқтатты. Сонымен қатар жүк жөнелтушілерден мұнай қабылдау және резервуарлар паркін толтыру жұмыстары жалғасуда. 1 тамыздан бастап мұнай қабылдау көлемі тәулігіне 100 мың тоннаны құрайды. Мұнайды тасымалдау көлемін одан әрі ұлғайту теңіз терминалында танкерлердің тиеуге уақтылы қойылуына байланысты болады", делінген хабарламада.

Энергетика министрлігі КҚК және жүк жөнелтушілермен тұрақты өзара іс-қимыл жүргізуде. Қалыптасқан жағдай министрліктің тұрақты бақылауында екені де нақтыланады.

Бұған дейін Энергетика министрлігі ҚКК жұмысына байланысты мұнай өндіру көлемі уақытша азайғанын хабарлаған.

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