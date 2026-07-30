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Қоғам

Қазақстанның Энергетика министрлігі КҚК терминалы маңындағы танкерлерге қатысты оқиғаға түсініктеме берді

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 16:03 Фото: cpc.ru
Қазақстанның Энергетика министрлігі 2026 жылғы 30 шілдеде Каспий құбыр консорциумының теңіз терминалы маңында болған оқиғаға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Энергетика министрлігі Каспий құбыр консорциумының мәліметін ұсынды. Оған сәйкес, 30 шілдеде Nissos Sifnos танкеріне №3 айлақсыз мұнай тиеу қондырғысында мұнай тиеу жұмыстары аяқталып жатқан кезде жүк манифольды маңында ұшқышсыз ұшу аппаратымен шабуыл жасалған.

"Ұшқышсыз ұшу аппаратының шабуыл жасау қаупіне байланысты КҚК мұнай тиеу жұмыстарын алдын ала тоқтатты. Сонымен қатар мұнай тиеу жоспарланған Marathi танкеріне де КҚК теңіз терминалынан 6-7 теңіз милі қашықтықта ұшқышсыз ұшу аппаратымен шабуыл жасалды", – делінген Энергетика министрлігі баспасөз қызметінің хабарламасында.

Қолда бар мәліметке сәйкес, экипаж мүшелері арасында зардап шеккендер жоқ, мұнайдың төгілуіне жол берілмеді. Шабуыл салдарынан шыққан өрт КҚК-ның үш сүйреткіш кемесінің көмегімен сөндірілді.

Бұған дейін Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Джули Стаффтпен кездескен еді. Тараптар энергетика саласындағы екіжақты ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелерін талқылады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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