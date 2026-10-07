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Экономика және бизнес

Салық берешегін өндіріп алуға қатысты құжаттардың нысандары жаңартылды

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 16:33 Фото: freepik
Қаржы министрі 2026 жылғы 30 қыркүйектегі бұйрығымен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алуға байланысты бірқатар құжатқа өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, мемлекеттік кірістер органдары салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу кезінде пайдаланатын 10 құжат нысаны жаңартылды:

  • салық берешегін өтеу туралы хабарлама нысаны;
  • салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы мемлекеттік кірістер органының өкім нысаны;
  • салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі есебіне мүлікке билік етуін шектеу туралы шешім нысаны;
  • салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі есебіне билік етуі шектелген мүлікті тізімдеу актісінің нысаны;
  • салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі есебіне мүлікке билік етуін шектеу туралы шешімнің және мүлікті тізімдеу актісінің күшін жою туралы шешім нысаны;
  • дебиторлық берешекті растау туралы хабарлама нысаны;
  • салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкінен өндіріп алу туралы қаулы нысаны;
  • борышкер болып табылатын заңды тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің бірінші басшысының (оны алмастыратын адамның), дара кәсіпкердің және жеке практикамен айналысатын адамның Қазақстан Республикасынан шығуын уақытша шектеу туралы қаулы нысаны;
  • борышкер болып табылатын заңды тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің бірінші басшысының (оны алмастыратын адамның), дара кәсіпкердің және жеке практикамен айналысатын адамның Қазақстан Республикасынан шығуына қойылған уақытша шектеуді тоқтата тұру туралы қаулы нысаны;
  • борышкер болып табылатын заңды тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің бірінші басшысының (оны алмастыратын адамның), дара кәсіпкердің және жеке практикамен айналысатын адамның Қазақстан Республикасынан шығуына қойылған уақытша шектеудің күшін жою туралы қаулы нысаны.

Бұйрық 2026 жылғы 17 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
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