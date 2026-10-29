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#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
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Экономика және бизнес

Қазақстанда орта бизнесті дамытуға арналған жеке жоспар әзірленеді

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 10:31 Фото: freepik
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин 2026 жылғы 29 қазанда Үкімет отырысында Қазақстандағы орта бизнесті қолдау үшін қандай жаңа шаралар әзірленіп жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, кәсіпкерлердің іріленуін ынталандыру мақсатында орта бизнесті дамыту жоспары әзірленеді.

"Құжатта ұзақ мерзімді қаржыландыру, технологиялық жаңғырту және бизнеске түсетін әкімшілік қысымды азайту тетіктері қамтылады. Құрылтай депутаттарымен бірлесіп, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап микро және шағын кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге және оларға қатысты профилактикалық бақылау жүргізуге үш жылдық мораторий енгізу мәселесі қаралады. Халықтық цифрлық экономиканы қалыптастыру аясында кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шаралары маркетплейстерді, банктер мен логистиканы қоса алғанда, цифрлық сервистердің мүмкіндіктерімен біріктіріледі", – деді Азамат Әмрин.

Оның сөзінше, экономиканың аса маңызды тәуелділіктерін басқару және сценарийлік талдаулар әзірлеу кезінде жасанды интеллектінің заманауи технологиялары да қолданылады.

Бұған дейін, 28 қазанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын жариялады. Мемлекет басшысы ел дамуының басым бағыттарын ұзақ мерзімді перспективада айқындайтын құжат әзірлеуді тапсырды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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