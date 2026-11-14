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Экономика және бизнес

"ҚТЖ" басқарма төрағасының ұсталуына қатысты тағы мәлімдеме жасады

ҚТЖ, Елжас Отыншиев, басқарма төрағасы, ұсталу, мәлімдеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2026 14:57 Сурет: t.me/railways_kz
"Қазақстан темір жолы" (ҚТЖ) ұлттық компаниясы басқарма төрағасы Елжас Отыншиев пен "Самұрық-Қазына" қорының басшысы Нұрлан Жақыповтың ұсталуынан кейін құқық қорғау органдарына жан-жақты көмек көрсетуге дайын екендіктерін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы АҚ басқарма төрағасы мен "Самұрық-Қазына" АҚ басқарма төрағасын ұстау туралы 2026 жылғы 12 қарашада жарияланған хабарламаны сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде назарға алғанын ресми түрде мәлімдеді:

"ҚТЖ" ҰК" АҚ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде қажетті өзара іс-қимылды және сұратылған ақпарат пен материалдарды ұсынуды қамтамасыз ете отырып, құқық қорғау органдарына жан-жақты жәрдем көрсетеді. Осы хабарламаны дайындау кезінде компания жария түрде айтылғаннан басқа, осы мәселе бойынша ақпаратқа ие емес. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің мәліметтері жария етілуге жатпайды. Осыған байланысты біз осы кезеңде қосымша түсініктемелер бере алмаймыз".

Сондай-ақ ҚТЖ өзіндегі компаниялар тобы қызметін штаттық режимде жүзеге асыруды жалғастырып жатқанын және инвесторлар, кредиторлар, халықаралық қаржы институттары мен іскерлік әріптестер алдындағы барлық міндеттемелердің өз күшін сақтап қалатынын, сондай-ақ қолданыстағы келісімдердің талаптарына сәйкес орындалатынын растады.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізіп, ҚТЖ-ны сынға алған болатын. Елжас Отыншиев "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ басқарма төрағасы қызметіне бірнеше ай бұрын, 2026 жылғы 20 шілдеде тағайындалған. Ал 2023 жылғы сәуірден бастап ҚТЖ-дағы лауазымына дейін "Самұрық-Қазына" АҚ стратегия және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры – басқарма мүшесі қызметін атқарды. Бұл лауазымда ол қордың мұнай-газ, теміржол, тау-кен және басқа да салалардағы портфельдік компанияларын басқаруға жауапты болды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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