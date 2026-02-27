#Референдум-2026
Ғылым және технология

1940 жылы серуендеп жүрген бозбала 17 мың жылдық тарихы бар құпия үңгірді тауып алған

1940 жылы серуендеп жүрген бозбала 17 мың жылдық тарихы бар құпия үңгірді тауып алған
1940 жылы жасөспірім бала итінің соңынан еріп жүріп, қараңғы шұңқырға құлап, 17 мың жылдық тарихы бар жерасты көркем галереясын тапқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Galaxy басылымының жазуынша, 1940 жылдың 12 қыркүйегінде 18 жастағы механика факультетінің шәкірті Марсель Равида Францияның оңтүстік-батысындағы Монтиньяк елді мекенінің маңында құлаған ағаштың жанындағы інге кіріп кеткен иті Роботтың артынан барған.

Төрт күннен кейін ол бұл жерге достары Жак Марсаль, Жорж Аньель және Симон Коэнкаспен қайта оралады. Олар кіреберісті кеңейтіп, қабырғалары бизондар, бұғылар, жылқылар, таутекелер мен жыртқыш аңдардың суреттерімен көмкерілген үңгірлер жүйесіне кіреді.

Өздері қолдан жасаған шамның жарығымен шамамен 30 метрге созылған галереямен жүріп өтіп, кейін "Осьтік галерея" деп аталған бөліктегі алғашқы суреттерді көреді.

18 қыркүйекте жасөспірімдер бұл жаңалықты ұстазы Леон Лавальге хабарлайды. Лаваль үңгірге барып, ондағы бейнелердің ежелгі дәуірге жататынын анықтаған.

Кейін бұл үңгір Ласко үңгірі деген атаумен әлемге танылды. Мұнда тоғыз бөлікте орналасқан шамамен 2000-ға жуық сурет пен 6000-дай бейне бар. Олардың қатарында "Бұқалар залы", "Неф" және "Шахта" бөлімдері бар. Кейбір суреттерде жануарлар қозғалыс үстінде бейнеленген.

Зерттеушілер бұл туындыларды мадлен мәдениетіне жатқызып, шамамен 17–19 мың жыл бұрын салынған деп есептейді. Ежелгі суретшілер қызыл охра, гематит, ағаш көмірі және марганец тотығын пайдаланған.

Бұған дейін Ұлыбританияда көне замандағы кішкентай қыздың сүйегі табылғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
