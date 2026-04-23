Ғылым және технология

Мальдив аралдарына қауіп төніп тұр: алып айсбергтің ыдырауы алаңдатарлық болжамға себеп болды

23.04.2026 22:29 Сурет: pexels
Антарктикада ұзақ уақыт бойы әлемдегі ең ірі айсберг саналған мұз жартасының ыдырауы Тынық мұхитындағы аралдардың, соның ішінде туристер жиі баратын Мальдив аралдарының су астында қалуына әкелуі мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ресей ғылым академиясы құрамындағы Пущино ғылыми орталығының жетекші ғылыми қызметкері, климатолог әрі биофизик Алексей Карнаухов мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл жағдай қауіпті тізбекті реакцияны бастап, "Қиямет мұздығы" деп аталатын ірі мұздықтың еруіне себеп болуы мүмкін.

"Егер "Қиямет мұздығы" мұхитқа құлап түссе, теңіз деңгейі шамамен 50 сантиметрге көтеріледі. Ал егер Антарктикадағы басқа мұздықтар да жаппай үзіліп, ыдырай бастаса, онда су деңгейі жалпы алғанда 3 метрге дейін көтерілуі ықтимал. Мұндай жағдай көптеген арал мемлекеттері үшін үлкен қауіп төндіреді",- деді ғалым Life.ru басылымына берген сұхбатында.

Мысал ретінде Мальдив аралдары келтірілді. Бұл елдегі ең биік нүкте шамамен 2 метр ғана. Сондықтан су деңгейі 3 метрге көтерілсе, аралдар толығымен су астында қалуы мүмкін. Осындай қауіп Тынық мұхитындағы ондаған елге де қатысты.

Айта кетейік, Айсберг A23a 2025 жылы әлемдегі ең ірі айсберг болып саналған. Алайда қыркүйек айында бұл мәртебесінен айырылды. Ал 2026 жылдың сәуірінде оның ұсақ бөліктерге бөлініп кеткені белгілі болды – мұз массасы бірден шамамен 100 есеге азайған.

Бұған дейін есте сақтау қабілетін не нашарлататындығын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда су тасқыны: 10 аймаққа қауіп төніп тұр
16:17, 14 наурыз 2024
Қазақстанда су тасқыны: 10 аймаққа қауіп төніп тұр
Ұмыт қалған чемоданнан 137 караттық әйгілі гауһар табылды
12:29, 02 сәуір 2026
Ұмыт қалған чемоданнан 137 караттық әйгілі гауһар табылды
Ғалымдар әлемдегі ең ірі бауырымен жорғалаушыны тапты, ол көп күш жұмсамай-ақ мұхитты кезіп өте алады
13:03, 12 қаңтар 2026
Ғалымдар әлемдегі ең ірі бауырымен жорғалаушыны тапты, ол көп күш жұмсамай-ақ мұхитты кезіп өте алады
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Мадриде
22:03, Бүгін
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Мадриде
Судьи решили исход боя Казахстан - Франция за четвертьфинал Кубка мира по боксу
21:32, Бүгін
Судьи решили исход боя Казахстан - Франция за четвертьфинал Кубка мира по боксу
Черчесов принял решение по Самородову и Кенжебеку перед матчем РПЛ
21:05, Бүгін
Черчесов принял решение по Самородову и Кенжебеку перед матчем РПЛ
Стал известен чемпион Казахстана по волейболу среди мужских команд
20:32, Бүгін
Стал известен чемпион Казахстана по волейболу среди мужских команд
