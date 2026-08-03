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Ғылым және технология

Елімізде магистратураға түсу үшін 43 мыңнан астам адам кешенді тест тапсырды

Кешенді тест, магистратура, Қазақстан, аралық қорытынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 17:29 Сурет: pexels
ҚР Ғылым және жоғары оқу министрлігінің (ҒЖОМ) баспасөз қызметі 2026 жылы 2 тамызда магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің аралық қорытындыларын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған сәйкес, тестілеу басталғалы елімізде 43 мыңнан аса адам магистратураға түсу үшін КТ тапсырды.

"Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша түсушілердің 44%-ы, бейінді бағыт бойынша 21%-ы шекті балл жинады. Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша орташа көрсеткіш 75 балл, бейінді бағыт бойынша 23 балл болды. Ең жоғары балл – 138". ҚР ҒЖОМ баспасөз қызметі

Тестілеу басталғалы 67 түсушінің нәтижесі жойылды. Оның ішінде:

  • 49 түсуші смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттарды алып өтуге тырысқаны үшін тест тапсыру мүмкіндігінен айырылды;
  • кешенді тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан 18 адам шығарылып, олардың нәтижелері жойылды.
"Тестілеу нәтижелерімен келіспеген жағдайда онлайн-апелляция беруге болады. Тестіленуші емтихан аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде апелляцияға өтініш бере алады. Апелляция 7 жұмыс күні ішінде қарастырылады, одан соң сертификат түсушінің Жеке кабинетінде қолжетімді болады". ҚР ҒЖОМ баспасөз қызметі

Министрлік мынаны еске салады:

  • ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратураға түсу үшін кемінде 75 балл,
  • бейіндік бағыт бойынша кемінде 30 балл жинау қажет.

Естеріңізге сала кетсек, магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеуге 61 мыңнан астам өтініш келіп түсті. Магистратурада оқуға 11 мыңға жуық грант бөлінді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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Магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеуді 39 мыңнан астам адам тапсырды. Олардың 43%-ы шекті балл жинады. Орташа көрсеткіш – 75 балл. Ең жоғары балл – 132.
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