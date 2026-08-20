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Ғылым және технология

Ғарыштан Ақ үйге: Белка мен Стрелканың таңғажайып тағдыры

Белка және Стрелка, ғарышқа алғаш ұашқан иттер, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 11:27 Сурет: wikimedia
Осыдан тура 66 жыл бұрын, 1960 жылғы 19 тамызда Белка мен Стрелка есімді иттер ғарышқа ұшып, орбитада шамамен бір тәулік болды. Жануарлардың ғарыш сапарынан аман-есен оралуы тірі ағзалардың ғарышқа ұшуға төтеп бере алатынын дәлелдеудегі маңызды қадам болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белка мен Стрелканың тарихы олардың көпшілік білетін ұшырылымынан әлдеқайда бұрын басталған. Бастапқыда иттердің аты Вильна және Капля болған. Кейін олардың ғарышқа ұшатыны белгілі болған кезде, оларға Белка және Стрелка деген жаңа есім берілді.

1960 жылғы 19 тамызда иттер Екінші ғарыш кемесі-спутнигімен ғарышқа ұшты. Олардың сапары шамамен бір тәулікке созылды. Олармен бірге кемеде бірнеше ондаған тышқан және бірнеше шыбын сияқты басқа да тірі ағзалар болды.

Тәжірибе сәтті аяқталды. Белка мен Стрелка Жерге тірі оралды. Бірнеше айдан кейін Стрелканың алты күшігі дүниеге келді. Олардың барлығы сау болды.

Белка мен Стрелканың ғарыштағы тарихи сапарынан кейін олар басқа тәжірибелерге қатыстырылған жоқ. Иттер қартайып, Авиациялық және ғарыштық медицина институтында өмір сүрді.

Белка мен Стрелканың тарихы мұнымен де аяқталған жоқ.

Стрелканың күшіктерінің бірі Пушинка кейін АҚШ-қа жіберілді. Бұл оқиға Никита Хрущев пен АҚШ президенті Джон Кеннедидің кездесуімен байланысты. Кездесу кезінде АҚШ президентінің жұбайы Жаклин Кеннеди Стрелка мен оның күшіктері туралы сұраған. Хрущев оған күшіктердің бірін сыйлауға уәде берген. Осылайша Пушинка АҚШ-қа барып, Кеннеди отбасында өмір сүрді, – дейді "Роскосмос" баспасөз қызметі

Кейін Пушинка АҚШ президентінің иті Чарлиден төрт күшік дүниеге әкелді. Оларға Баттерфляй, Стрикер, Уайт Типс және Блэки деген ат қойылды.

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Гүлай Ашекова
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