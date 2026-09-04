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Ғылым және технология

Ғалымдар адам ағзасы қай жастан бастап қартая бастайтынын анықтады

Ғалымдар адам ағзасы қай жастан бастап қартая бастайтынын анықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 13:02 Сурет: pexels
Ғалымдар жасы 21-ден 70 жасқа дейінгі мыңға жуық адамнан алынған 25 мыңнан астам тін үлгісін зерттеді. Зерттеу нәтижесінде адам ағзаларының қартаюы қай жастан басталатыны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

MK.ru мәліметінше, есептеу биологы Санджу Синха бастаған ғалымдар тобы патологиялық препараттардағы тіндердің микроскопиялық құрылымын зерттейтін жүйе әзірлеген. Бұл әдіс ағзалардың жас ұлғайған сайын құрылымының қалай өзгеретінін алғаш рет егжей-тегжейлі бақылауға мүмкіндік берген.

Артерияларда жедел қартаю белгілері 30 жастың өзінде байқала бастаған. Бұл дәл осы онжылдықта атеросклероздық түйіндердің өсуі артатыны туралы белгілі деректермен толық сәйкес келеді.

Сонымен қатар, қан тамырлары тезірек қартаятын адамдар жүрек-қан тамырлары ауруларынан жиірек зардап шеккен. Ал әйелдердің репродуктивті ағзаларында мүлде басқа өзгеріс байқалған. Олар менопауза басталғанға дейін тұрақты күйде болған, кейін 50 жастың басы мен ортасында құрылымдық өзгерістер күрт күшейген. Алайда аналық бездер ерекше ерекшеленген.

Зерттеу нәтижесіне сәйкес, ағзада құрылымдық өзгерістердің екі күрт кезеңі бар. Біріншісі шамамен 30 жаста, екіншісі 50 жасқа қарай басталады. Бұл өзгерістерге гормондық сигналдар, әсіресе репродуктивті жүйеге байланысты гормондар әсер етеді.

Бұл кезеңдерде қабыну үдерісі күшейіп, энергия өндіру төмендейді, жасушалардың бөлінуі баяулайды және ағзадағы сапаны бақылау жүйелері әлсірейді. Ғалымдар енді қартаюды жалпы баяулатуға тырысқаннан гөрі, осы маңызды кезеңдерде нақты араласу әлдеқайда тиімді болуы мүмкін деп болжап отыр.

Ескеру керек маңызды: интернеттегі кеңестерді дәрігердің тағайындауымен теңестіруге болмайды. Қандай да бір шешім қабылдамас бұрын міндетті түрде маманмен кеңесіңіз.

Ағзаға әсер ететін тағы бір фактор – жиі ұшақпен ұшу. Егер ағзаға демалып, қалпына келуге мүмкіндік бермесе, жиі сапарлар миға байқатпай әсер етуі мүмкін. Дәрігерлер джетлагты жеңілдетіп, ағзаның жаңа уақыт белдеуіне бейімделуіне қалай көмектесуге болатынын айтып берді.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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