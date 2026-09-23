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Ғылым және технология

Австралияда спутниктен байқалған алып шеңбердің метеорит кратері екені анықталды

Австралияда спутниктен байқалған алып шеңбердің метеорит кратері екені анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 11:45 Сурет: wikipedia
2007 жылдың шілдесінде Батыс Австралияның спутниктік суреттерін қарап отырған геолог Артур Хикман картадан мінсіз шеңберге ұқсайтын нысанды байқады. Ол кезде ғалым бұл жердің Австралиядағы ең жас соққы кратерлерінің бірі екенін білмеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Times of India басылымының мәліметінше, диаметрі 260 метр болатын кратер Пилбара аймағынан табылған.

Australian Geographic журналы бұл құрылымды Австралияда анықталған ең жаңа метеорит кратері ретінде сипаттады. Нысан бейресми түрде Хикман кратері деп аталды.

Кратердің диаметрі көптеген белгілі соққы құрылымдарымен салыстырғанда шағын. Батыс Австралияның Тау-кен өнеркәсібі, реттеу және қауіпсіздік департаментінің (DMIRS) 2017 жылғы баспасөз хабарламасына сәйкес, Батыс Австралияның Геологиялық қызметі 2012 жылы осы аумақта жұмыс істеп жатқан Atlas Iron компаниясымен бірлесіп, нысанның метеорит соққысынан пайда болған кратер екені туралы бастапқы болжамды тексеру үшін бұрғылау жұмыстарын жүргізді.

2012 жылы алынған бұрғылау керніне сәйкес, алғашқы 48,4 метр кратер пайда болғаннан кейін оның ішіне жиналған шөгінді жыныстардан тұрады. Ал 55,1-ден 64,7 метрге дейінгі тереңдікте бастапқы түпкі тау жынысы болған жарылған риолит анықталды.

Негізгі дәлел оның химиялық құрамынан табылды. Брекчиядағы (ірі бұрышты тау жынысы сынықтарынан тұратын, табиғи минералды затпен цементтелген тау жынысы) платина тобы элементтерінің арақатынасы жердің континенттік қыртысындағы орташа көрсеткіштен гөрі метеориттердегі арақатынасқа әлдеқайда ұқсас болған. Бұл құрамда метеориттік заттың едәуір мөлшері бар екенін көрсетті.

Никельдің жоғары концентрациясы оның темір метеориті болғанын көрсетті.

Болжам бойынша, ғарыштық дене Жерге соғылғанға дейін атмосферада баяулаған болуы мүмкін. Соның салдарынан соққы қысымы тау жыныстарында соққыға тән деформация құрылымдарын қалыптастыруға қажетті деңгейден төмен болған. Дегенмен оның кратер түзуге жеткілікті энергиясы сақталған.

Соққының дәстүрлі белгілерінің кейбірі анықталмағанына қарамастан, кратердің көлемі мен морфологиясы оның метеорит соққысынан пайда болғанын көрсетеді.

Бұған дейін әлем картасында жақын арада жаңа мұхит пайда болуы мүмкін екені – Африканың "қақ айырылып" жатқаны туралы жазған болатынбыз.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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