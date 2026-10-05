Археологтар Троядағы әйгілі шайқастан кейін пайда болған жұмбақ базарды тапты
The Daily Galaxy мәліметінше, Түркияның Чанаккале қаласындағы ежелгі Троя қаласында жұмыс істеп жатқан археологтар 2800 жылдық агораның қалдықтарын тапқан. Бұл жаңалық қола дәуірінен кейін елді мекеннің қалай өзгергенін түсінуге мүмкіндік береді.
Қазба жұмыстары қола дәуіріндегі қаланың маңызды бөлігі саналатын Троя VI-ның оңтүстік қақпасына жақын жерде жүргізіліп жатыр. Зерттеу Трояның қола дәуіріндегі қаласы мен архаикалық және классикалық кезеңдерде дамыған кейінгі Илион елді мекені арасындағы байланысты анықтауға бағытталған.
Трояның тарихы шамамен 5 мың жылды қамтиды. Қала қақтығыстар, өрттер мен жер сілкіністерінің салдарынан бірнеше рет қирап, қайта қалпына келтірілген. Троя Гомердің "Илиада" дастанымен байланысы арқылы әлемге кеңінен танымал болып, 1998 жылы ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілді.
Археологтар Троя VI-ның оңтүстік қақпасының алдында орналасқан агораны, яғни базар алаңын тапқан. Мамандар бұл аумақты 2014 жылдан бері зерттеп келеді. Негізгі мақсат – қола дәуіріндегі ежелгі елді мекеннің кейінгі Илион қаласымен байланысын жақсырақ түсіну.
Кейін бұл аумақты Трояның қола дәуіріндегі қаласы тасталғаннан 80-90 жыл өткен соң келген қоныстанушылар қайта пайдаланған.
Бұл жаңалық аталған жердің кейінгі тұрғындар үшін де маңызды болғанын көрсетеді. Олар ежелгі құрылыстардың үстіне жаңа нысандар салған.
Қазба барысында қабырғалардың, үйлердің бөліктері және төменгі қаладан оңтүстік қақпаға апаратын тас төселген жол табылды. Бұл олжалар зерттеушілерге қола дәуірінен кейін бұл аумақта қандай жұмыстар жүргізілгенін анықтауға көмектеседі.
Сәулет қалдықтарымен бірге табылған қыш ыдыстардың сынықтары мен амфоралар ерте темір дәуіріне жатады. Бұл заттар қола дәуірі аяқталғаннан кейін Трояның ұзақ уақыт бойы бос қалмағанын көрсетеді.
Бұған дейін Германиядағы көлден ғылыми тұрғыда таңғаларлық жастағы ағаш құрылым табылғаны хабарланған.