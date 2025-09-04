#Қазақстан
Қазақстанда доллар бағамы төмендеді

Фото: freepik
2025 жылғы 4 қыркүйек күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталарымен күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 540,05 теңгені құрап, 0,09 теңгеге төмендеді. Рубльдің бағамы 6,66 теңге болды (-0,04).

Қытай юанінің орташа сараланған бағамы таңертеңгі саудада 75,65 теңгені құрады (+0,11).

Валютаны айырбастау пункттерінде доллар 539,4–541,2 теңге, еуро 626,6–630,7 теңге, рубль 6,57–6,68 теңге шамасында сатып алынып/сатылуда.

4 қыркүйектегі сауда барысында мұнайдың әлемдік бағасы да төмендеді.

Brent маркалы мұнайдың құны алдыңғы сессиямен салыстырғанда 1,27%-ға төмендеп, барреліне 66,76 долларды құрады.

West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 1,39%-ға төмендеп, барреліне 63,09 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 540,18 теңге, еуро – 628,93 теңге, рубль – 6,68 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
