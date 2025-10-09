#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Қаржы

Астанада және Алматыда доллар бағамы 545 теңгеден асты

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 10:57 Фото: Zakon.kz
9 қазан 2025 жылғы жағдай бойынша еліміздің ірі қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының орташа бағамы белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық банктің ресми деректеріне сәйкес, доллардың ресми бағамы – 540,06 теңге, еуро – 628,25 теңге, рубль – 6,61 теңге.

Астана қаласында долларды сатып алу орташа есеппен 539,5 теңге, сату – 545,5 теңге деңгейінде. Еуро 626,5–634,5 теңге, рубль 6,54–6,70 теңге шамасында саудалануда.

Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы – 542,5 теңге, сату – 545,5 теңге. Еуро 629,5–634,5 теңге, рубль 6,51–6,63 теңге аралығында.

Шымкентте доллар 540,5 теңгеден сатып алынып, 543,6 теңгеден сатылуда. Еуроның бағамы 627,9–633,7 теңге, рубль 6,55–6,61 теңге шамасында.

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал дайындалған уақыттағы деректерге негізделген. Валюта бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Еңбек министрлігі Оңтүстік Кореяда заңсыз жүрген қазақстандықтарға ескерту жасады
12:08, Бүгін
Еңбек министрлігі Оңтүстік Кореяда заңсыз жүрген қазақстандықтарға ескерту жасады
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 7 тамыз
11:04, 07 тамыз 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 7 тамыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 18 тамыз
11:58, 18 тамыз 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 18 тамыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: